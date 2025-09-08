onedio
Gürsel Tekin'den Valilik ve İçişleri Bakanlığı'na Telefon: CHP İl Binası İçin Flaş Hamle

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.09.2025 - 09:49

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, 8 Eylül Pazartesi günü il binasına gideceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından CHP il binasında partililerin kayyum nöbeti sürüyor. Gürsel Tekin'den flaş hamle geldi. T24'ten Can Öztürk'e konuşan Gürsel Tekin, 'Bugün il başkanlığımızda baba evimizde olacağız, herkesi çatlatacağız' dedi.

Gürsel Tekin CHP İl Binası'na gidecek mi?

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasıyla Gürsel Tekin geçici olarak kayyum atandı. Tekin'in bugün CHP İl Binası'na gideceğini açıklamasıyla hareketli dakikalar yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul il binasına gidilmesi için çağrı yaptı. Valilik 6 ilçede eylem yasağı aldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı polis ablukası altına alınırken partililerin il binasında nöbeti devam ediyor. 

Gürsel Tekin'den flaş hamle geldi. T24'te yer alan habere göre Gürsel Tekin, Valilik ve İçişleri Bakanlığı'yla iletişime geçti. 

Tekin, şunları dedi:

'Bugün baba evine gideceğiz. Hatta il başkanlığına gitmeden önce bir basın toplantısı düzenleyeceğim bu toplantı binaya yakın bir yerde olacak. Ben Sayın Valimiz ve Sayın içişleri Bakanımız arayarak kendilerine de söyledim. Ben polis olan bir yere bu şekilde girmeyeceğimi belirttim. Ancak bugün il başkanlığımızda baba evimizde olacağız, herkesi çatlatacağız.'

Gazeteci Hilal Köylü'nün iddiası ise şöyle:

Gürsel Tekin bugün bir basın toplantısı yapacak.

Tekin; İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül'le konuştuktan sonra polisin CHP binası önünden çekilmesini isteyecek. CHP'li kurmaylarla da görüşmelerini sürdürecek. 

Tekin parti binasına giremezse bile kayyum olarak devam edeceğini söylüyor. 

Gerilim soğusun, sorun ötelensin !!!

