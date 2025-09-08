Gürsel Tekin'den Valilik ve İçişleri Bakanlığı'na Telefon: CHP İl Binası İçin Flaş Hamle

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasıyla Gürsel Tekin geçici olarak kayyum atandı. Tekin'in bugün CHP İl Binası'na gideceğini açıklamasıyla hareketli dakikalar yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul il binasına gidilmesi için çağrı yaptı. Valilik 6 ilçede eylem yasağı aldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı polis ablukası altına alınırken partililerin il binasında nöbeti devam ediyor.

Gürsel Tekin'den flaş hamle geldi. T24'te yer alan habere göre Gürsel Tekin, Valilik ve İçişleri Bakanlığı'yla iletişime geçti.

Tekin, şunları dedi:

'Bugün baba evine gideceğiz. Hatta il başkanlığına gitmeden önce bir basın toplantısı düzenleyeceğim bu toplantı binaya yakın bir yerde olacak. Ben Sayın Valimiz ve Sayın içişleri Bakanımız arayarak kendilerine de söyledim. Ben polis olan bir yere bu şekilde girmeyeceğimi belirttim. Ancak bugün il başkanlığımızda baba evimizde olacağız, herkesi çatlatacağız.'