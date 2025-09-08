Gürsel Tekin'den Valilik ve İçişleri Bakanlığı'na Telefon: CHP İl Binası İçin Flaş Hamle
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, 8 Eylül Pazartesi günü il binasına gideceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından CHP il binasında partililerin kayyum nöbeti sürüyor. Gürsel Tekin'den flaş hamle geldi. T24'ten Can Öztürk'e konuşan Gürsel Tekin, 'Bugün il başkanlığımızda baba evimizde olacağız, herkesi çatlatacağız' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gürsel Tekin CHP İl Binası'na gidecek mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Hilal Köylü'nün iddiası ise şöyle:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın