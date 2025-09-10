Nüfusu 30 Bini Geçen İlçelerde Mükellefler Basit Usul Vergi Kapsamından Çıkarıldı
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Büyükşehir Belediyesi olan illerde 30 binin üzerindeki ilçe mükellefleri basit değil gerçek usulde vergilendirilecek. Karar 1 Ocak 2026 tarihinden yürürlüğe girecek
Bazı mükelleflerin basit vergilendirme usulünün kapsamından çıkarılması hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar:
esnaf arkadaşlara kısaca anlatayım kel mehmet ve saz arkadaşları verği yükünüzü iki katına çıkardı hadi hayırlı olsun Bu düzen içinde düzülmeye devam
İki vergi türü arasındaki fark nedir onu da yazsaydınız da iyi mi kötü mü başka yere bakmaya gerek kalmadan anlasaydık...
Basit usul vergilendirmede esnaf kdv , stopaj vs vergilerden muaftır , sadece kazandığının vergisini öder. Gerçek usulde ise gelir vergisi , kdv , stopaj vs ... Devamını Gör
Bu kapsama giremeyenler ne olacak ? Berber? basit usul olup bunlara giremeyenler var! ya diceksin meslek sınırlaması yok , yada seçim zamanı altın kaplama te... Devamını Gör