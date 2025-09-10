Nüfusu 30 Bini Geçen İlçelerde Mükellefler Basit Usul Vergi Kapsamından Çıkarıldı

Düzenlemeye göre, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesi gereği, Büyükşehir belediyesi olan illerde 30 binin üzerindeki ilçelerdeki mükellefler basit değil gerçek usulde vergilendirilecek.

Gerçek usulde vergilendirilecek faaliyetler; Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar, her türlü emtia alımı satımı ile uğraşanlar, inşaat ile ilgili her türlü işle uğraşanlar, motorlu taşıtların her türü bakım ve onarım işleri, lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler, eğlence ve istirahat yerleri işletenler ile şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunlar olarak sıralandı.

Karar 1 Ocak 2026 tarihinden yürürlüğe girecek.