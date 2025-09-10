onedio
Nüfusu 30 Bini Geçen İlçelerde Mükellefler Basit Usul Vergi Kapsamından Çıkarıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.09.2025 - 08:38

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Büyükşehir Belediyesi olan illerde 30 binin üzerindeki ilçe mükellefleri basit değil gerçek usulde vergilendirilecek. Karar 1 Ocak 2026 tarihinden yürürlüğe girecek

Bazı mükelleflerin basit vergilendirme usulünün kapsamından çıkarılması hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeye göre, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesi gereği, Büyükşehir belediyesi olan illerde 30 binin üzerindeki ilçelerdeki mükellefler basit değil gerçek usulde vergilendirilecek.

Gerçek usulde vergilendirilecek faaliyetler; Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar, her türlü emtia alımı satımı ile uğraşanlar, inşaat ile ilgili her türlü işle uğraşanlar, motorlu taşıtların her türü bakım ve onarım işleri, lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler, eğlence ve istirahat yerleri işletenler ile şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunlar olarak sıralandı.

Karar 1 Ocak 2026 tarihinden yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar:

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Aliyar Goksu

esnaf arkadaşlara kısaca anlatayım kel mehmet ve saz arkadaşları verği yükünüzü iki katına çıkardı hadi hayırlı olsun Bu düzen içinde düzülmeye devam

Söyledim gitti

İki vergi türü arasındaki fark nedir onu da yazsaydınız da iyi mi kötü mü başka yere bakmaya gerek kalmadan anlasaydık...

Shot

Basit usul vergilendirmede esnaf kdv , stopaj vs vergilerden muaftır , sadece kazandığının vergisini öder. Gerçek usulde ise gelir vergisi , kdv , stopaj vs ... Devamını Gör

bolkepce

Bu kapsama giremeyenler ne olacak ? Berber? basit usul olup bunlara giremeyenler var! ya diceksin meslek sınırlaması yok , yada seçim zamanı altın kaplama te... Devamını Gör