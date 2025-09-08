onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Resmi Gazete’de Yer Aldı: Yurt Dışı Çıkış Harcına Zam Geldi

Resmi Gazete’de Yer Aldı: Yurt Dışı Çıkış Harcına Zam Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.09.2025 - 00:17

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı imzasıyla yayınlanan karara göre, yurt dışı çıkış harcı 710 liradan 1000 liraya yükseldi. Yurt dışı çıkış harcına yeni yılla birlikte yeniden zam gelmesi de bekleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

12 Ağustos 2024 yılında 150 liradan 500 liraya yükselen ve son zamla birlikte 710 lira olan yurt dışı çıkış harcına bir zam daha geldi.

12 Ağustos 2024 yılında 150 liradan 500 liraya yükselen ve son zamla birlikte 710 lira olan yurt dışı çıkış harcına bir zam daha geldi.

Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan kararla birlikte yurt dışı çıkış harcı 1000 liraya yükseldi. Ayrıca kararda, zamların hemen yürürlüğe gireceği bilgisi de yer aldı.

Resmi Gazete’de zam kararı 👇

Resmi Gazete’de zam kararı 👇

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, yeni yılla birlikte bir zam daha geleceğini iddia etti.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, yeni yılla birlikte bir zam daha geleceğini iddia etti.
twitter.com

'Yılın başında 710 lira olan yurtdışına çıkış harcı bugünkü Resmi Gazetede yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1.000 liraya yükselmiştir. Bu yeni tutar 1 Ocak 2026’da yeniden değerleme oranı kadar bir kez daha zamlanacaktır!'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
9
8
2
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın