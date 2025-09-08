Resmi Gazete’de Yer Aldı: Yurt Dışı Çıkış Harcına Zam Geldi
Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı imzasıyla yayınlanan karara göre, yurt dışı çıkış harcı 710 liradan 1000 liraya yükseldi. Yurt dışı çıkış harcına yeni yılla birlikte yeniden zam gelmesi de bekleniyor.
12 Ağustos 2024 yılında 150 liradan 500 liraya yükselen ve son zamla birlikte 710 lira olan yurt dışı çıkış harcına bir zam daha geldi.
Resmi Gazete’de zam kararı 👇
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, yeni yılla birlikte bir zam daha geleceğini iddia etti.
