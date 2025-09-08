Resmi Gazete’de Yer Aldı: Yurt Dışı Çıkış Harcına Zam Geldi

'Yılın başında 710 lira olan yurtdışına çıkış harcı bugünkü Resmi Gazetede yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1.000 liraya yükselmiştir. Bu yeni tutar 1 Ocak 2026’da yeniden değerleme oranı kadar bir kez daha zamlanacaktır!'