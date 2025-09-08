Yeni OVP’de Özelleştirme Gelirleri Yer Almıştı: Boğaz Köprüleri Özelleşecek İddiası
Türkiye’de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan yeni Orta Vadeli Program’da (OVP) toplam 185 milyar lira özelleştirme geliri beklentisi yer almıştı.
Bloomberg, İstanbul’da bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüleri’nin özelleştirileceğini iddia etti.
Türkiye’nin yeni açıklanan OVP’de yer alan hedeflerden birini gerçekleştirmek için önemli bir satış yapacağı iddia edildi.
