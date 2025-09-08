onedio
Yeni OVP’de Özelleştirme Gelirleri Yer Almıştı: Boğaz Köprüleri Özelleşecek İddiası

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.09.2025 - 16:53

Türkiye’de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan yeni Orta Vadeli Program’da (OVP) toplam 185 milyar lira özelleştirme geliri beklentisi yer almıştı.

Bloomberg, İstanbul’da bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüleri’nin özelleştirileceğini iddia etti.

Türkiye’nin yeni açıklanan OVP’de yer alan hedeflerden birini gerçekleştirmek için önemli bir satış yapacağı iddia edildi.

Bloomberg’de yer alan habere göre, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Boğaziçi) ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile birlikte 9 otoyolun da özelleştirilmesinin önü açılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kamu gelirlerini artırmaya çalıştığı bir dönemde, devletin kasasına ciddi bir nakit enjeksiyonu sağlanması anlamına geliyor.

