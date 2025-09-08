onedio
Dolar/TL, Euro/TL Ne Kadar? 8 Eylül Pazartesi Döviz Fiyatı

Dilara Şimşek
08.09.2025 - 09:58

Dolar, Euro Bugün Ne Kadar?

İstanbul serbest piyasada dolar 41,2630 liradan, euro 48,3970 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada 41,2610 liradan alınan dolar, 41,2630 liradan satılıyor. 48,3950 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,3970 lira oldu.

Öte yandan Cuma günü doların satış fiyatı 41,2510, avronun satış fiyatı ise 48,5010 lira olmuştu.

