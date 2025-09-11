onedio
Can Holding Sahibi Kimdir? Can Holding Şirketleri ve Kanalları

Can Holding Sahibi Kimdir? Can Holding Şirketleri ve Kanalları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
11.09.2025 - 08:32

Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu toplamda 121 şirkete el operasyon yapıldığı öğrenildi. 11 Eylül sabahı erken saatlerde, Cand Holding'in şirketlerine el konuldu. Can Holding şirketlerinin sahipleri ve yöneticileri hakkında ise gözaltı kararı verildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Can Holding hakkındaki detaylar da merak konusu oldu.

Peki Can Holding sahibi kimdir, Can Holding şirketleri neler?

Can Holding Sahibi Kimdir?

Can Holding Sahibi Kimdir?

Can Holding, Zamanhan Can tarafından kurulmuştur. Bugünki  Can Holding sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı ise Kemal Can'dır. Kemal Can, Ciner Medya Grubu'nun devriyle birlikte holding altındaki tüm şirketlerin de sahibi oldu. HabertürkShow TV ve Bloomberg HT'nin çatısı altında bulunduğu Ciner Yayın Holding'in Can Holding'e geçmesiyle, Kemal Can medya sektöründe büyük bir atılım yapmış oldu. 

Can Holding sahibi Kemal Can, Türkiye'nin tanınan iş insanlarından birisidir. Aynı zamanda eğitim alanındaki yatırımlarını da sürdüren Kemal Can, ünlü bir kolejin ve üniversitenin de sahibidir.

Kemal Can Kimdir, Nereli?

Can Holding Şirketleri

Can Holding Şirketleri

Can Holding'in faaliyet alanları aşağıdaki gibidir:

Enerji & Petrol

Dayanıklı Tüketim

Eğitim

Lojistik & Kargo

Sağlık

Turizm & Otel

Can Holding Şirketleri

İstanbul Bilgi Üniversitesi Vakfı

Doğa Koleji

Özel Mediza Hospital

Golden Hill Hotel

VIP Transport

Energy Akaryakıt İstasyonları

Can Holding Hangi Kanalları Satın Aldı?

Can Holding Hangi Kanalları Satın Aldı?

Can Holding, geçtiğimiz aylarda Ciner Yayın Holding'deki hisselerin tamamını satın almıştı. Böylece Ciner Yayın'daki kanallar da Can Holding'e bağlanmış oldu. 

Can Holding 'Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT' kanallarını satın aldı. Can Holding bünyesinde Habertürk TV, Habertürk Gazetesi, Habertürk.com, Show TV, Bloomberg HT bulunuyor.

