Can Holding Sahibi Kimdir? Can Holding Şirketleri ve Kanalları

Can Holding, Zamanhan Can tarafından kurulmuştur. Bugünki Can Holding sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı ise Kemal Can'dır. Kemal Can, Ciner Medya Grubu'nun devriyle birlikte holding altındaki tüm şirketlerin de sahibi oldu. Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT'nin çatısı altında bulunduğu Ciner Yayın Holding'in Can Holding'e geçmesiyle, Kemal Can medya sektöründe büyük bir atılım yapmış oldu.

Can Holding sahibi Kemal Can, Türkiye'nin tanınan iş insanlarından birisidir. Aynı zamanda eğitim alanındaki yatırımlarını da sürdüren Kemal Can, ünlü bir kolejin ve üniversitenin de sahibidir.