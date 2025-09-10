ABD'li Trump Destekçisi Siyasetçi Charlie Kirk Konuşması Esnasında Suikaste Uğradı
ABD’de Başkan Donald Trump’ın en önde gelen destekçilerinden biri olarak bilinen muhafazakâr yorumcu ve siyasi aktivist Charlie Kirk, bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğradı.
Saldırının detaylarına ve saldırganın kimliğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kirk’ün sağlık durumuna dair bilgi paylaşılmazken, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trump destekçisi muhafazakar isim Kirk'e saldırı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elon Musk da konuyla ilgili tweet attı.
Kirk konuşması esnasında büyük bir kalabalığa sesleniyordu.
Kirk'ü vuran saldırganın olay yerinde yakalanarak gözaltına alındığı videolara yansıdı.
Üniversiteden de olayla ilgili açıklama geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın