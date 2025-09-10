onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
ABD'li Trump Destekçisi Siyasetçi Charlie Kirk Konuşması Esnasında Suikaste Uğradı

ABD'li Trump Destekçisi Siyasetçi Charlie Kirk Konuşması Esnasında Suikaste Uğradı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.09.2025 - 22:48

ABD’de Başkan Donald Trump’ın en önde gelen destekçilerinden biri olarak bilinen muhafazakâr yorumcu ve siyasi aktivist Charlie Kirk, bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğradı.

Saldırının detaylarına ve saldırganın kimliğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kirk’ün sağlık durumuna dair bilgi paylaşılmazken, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trump destekçisi muhafazakar isim Kirk'e saldırı...

Trump destekçisi muhafazakar isim Kirk'e saldırı...

ABD’de Başkan Donald Trump’ın en önemli destekçileri arasında yer alan muhafazakâr yorumcu ve siyasi aktivist Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi’nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğradı.

NBC News’in aktardığına göre Kirk hastaneye kaldırıldı ancak sağlık durumuna dair net bilgi paylaşılmadı.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada herkesin Kirk için dua etmesi çağrısında bulundu.

Üniversite polis sözcüsü Christine Nelson ise yalnızca silahın ateşlendiğini doğrularken, katılımcılara güvenli bir sığınak bulmaları yönünde uyarıda bulundu.

Elon Musk da konuyla ilgili tweet attı.

Elon Musk da konuyla ilgili tweet attı.
twitter.com

Musk paylaşımında 'Ateş edilen kurşun çok kötü görünüyordu, ama umarım Charlie bir şekilde kurtulur.'

Kirk konuşması esnasında büyük bir kalabalığa sesleniyordu.

Kirk konuşması esnasında büyük bir kalabalığa sesleniyordu.

Kirk'ü vuran saldırganın olay yerinde yakalanarak gözaltına alındığı videolara yansıdı.

Üniversiteden de olayla ilgili açıklama geldi.

Üniversiteden de olayla ilgili açıklama geldi.

Utah Valley Üniversitesi “Yerleşke kapatılmıştır, tüm dersler ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir. Polis soruşturma yürütmektedir. Kampüsü derhal terk edin ve polis talimatlarına uyun. Kampüste bulunanlar, polis ekipleri güvenli şekilde çıkışınıza eşlik edene kadar bulunduğunuz yerde kalın ve kendinizi güvene alın.” açıklaması yaptı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın