Trump, ABD'yi Sarsan "Mülteci Cinayeti" İçin İdam Cezası İstiyor

Ukrayna'daki savaştan kaçıp ABD'ye sığınan 23 yaşındaki Iryna Zarutska, 22 Ağustos'ta bindiği trende hiç tanımadığı birisi tarafından sebepsizce öldürüldü. Zarutska'nın arkasında oturan saldırgan Decarlos Brown Jr., bir anda genç kıza bıçakla saldırdı. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken o anlar ABD sosyal medyasında gündem oldu.

Daha sonra, katilin 2007'den beri çeşitli suçlara karıştığı, 6 sabıkası bulunduğu, silahlı soygundan 5 yıl hapis yattığı ortaya çıktı. Fakat bir yandan da cinayetle yargılanan kişinin, bozuk yargı sisteminin kurbanı olduğu iddia edildi ve bir bağış kampanyası başlatıldı. Tepki çeken kampanya, kısa süre sonra sonlandırıldı.

ABD Başsavcısı Pamela Bondi, zanlının en ağır cezaya çarptırılacağını belirtti ve şu ifadeleri kullandı: “Bir daha asla özgür bir insan olarak gün yüzü görmeyecek.'