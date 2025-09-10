Trump, ABD'yi Sarsan "Mülteci Cinayeti" İçin İdam Cezası İstiyor
ABD, günlerdir trende yaşanan cinayeti konuşuyor. Ukrayna'daki savaştan kaçıp ABD'ye sığınan 23 yaşındaki Iryna Zarutska, Kuzey Carolina'daki tren yolculuğu sırasında sebepsiz yere öldürüldü. Yaşanan olay ABD gündemini derinden sarstı, güvenlik sorununa vatandaşlardan tepkiler yükseldi. Yetkili isimler, saldırganın en ağır cezalarını alacağını temin ederken son söz ise Donald Trump'tan geldi.
ABD gündemi, trende yaşanan mülteci cinayetiyle sarsıldı.
Trump, 23 yaşındaki genç kadının katili için ölüm cezası çağrısında bulundu.
