Trump, ABD'yi Sarsan "Mülteci Cinayeti" İçin İdam Cezası İstiyor

Trump, ABD'yi Sarsan "Mülteci Cinayeti" İçin İdam Cezası İstiyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
10.09.2025 - 17:22

ABD, günlerdir trende yaşanan cinayeti konuşuyor. Ukrayna'daki savaştan kaçıp ABD'ye sığınan 23 yaşındaki Iryna Zarutska, Kuzey Carolina'daki tren yolculuğu sırasında sebepsiz yere öldürüldü. Yaşanan olay ABD gündemini derinden sarstı, güvenlik sorununa vatandaşlardan tepkiler yükseldi. Yetkili isimler, saldırganın en ağır cezalarını alacağını temin ederken son söz ise Donald Trump'tan geldi.

Kaynak

ABD gündemi, trende yaşanan mülteci cinayetiyle sarsıldı.

ABD gündemi, trende yaşanan mülteci cinayetiyle sarsıldı.

Ukrayna'daki savaştan kaçıp ABD'ye sığınan 23 yaşındaki Iryna Zarutska, 22 Ağustos'ta bindiği trende hiç tanımadığı birisi tarafından sebepsizce öldürüldü. Zarutska'nın arkasında oturan saldırgan Decarlos Brown Jr., bir anda genç kıza bıçakla saldırdı. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken o anlar ABD sosyal medyasında gündem oldu. 

Daha sonra, katilin 2007'den beri çeşitli suçlara karıştığı, 6 sabıkası bulunduğu, silahlı soygundan 5 yıl hapis yattığı ortaya çıktı. Fakat bir yandan da cinayetle yargılanan kişinin, bozuk yargı sisteminin kurbanı olduğu iddia edildi ve bir bağış kampanyası başlatıldı. Tepki çeken kampanya, kısa süre sonra sonlandırıldı.

ABD Başsavcısı Pamela Bondi, zanlının en ağır cezaya çarptırılacağını belirtti ve şu ifadeleri kullandı: “Bir daha asla özgür bir insan olarak gün yüzü görmeyecek.'

Trump, 23 yaşındaki genç kadının katili için ölüm cezası çağrısında bulundu.

Trump, 23 yaşındaki genç kadının katili için ölüm cezası çağrısında bulundu.

Donald Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada, “Barış ve güvenlik arayışıyla Amerika'ya gelen Ukraynalı güzel genç kadını bu kadar vahşice öldüren HAYVAN, ‘hızlıca' (buna şüphe yok!) bir yargılama sürecinden geçirilmeli ve sadece ÖLÜM CEZASI ile cezalandırılmalıdır. Başka bir seçenek olamaz!!!” dedi.

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
