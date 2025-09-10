Medya ve Magazin Dünyasında Gündem Olan Yazı: Medya Yöneticisi, Sevgilisine Neler Yapmış Neler!
Medyaradar’ın isimsiz yazarı Keskin Kalem, uzun süre konuşulacak bir iddiayı gündeme taşıdı. Keskin Kalem’in iddiasına göre; yakın zamanda yönetimi değişen medya grubundaki üst düzey bir yönetici, medya grubunun tüm imkanlarını sevgilisinin ayaklarının altına sermiş! Sevgiliye tahsis araçlar, şirket kartının ek kartı, giyim kuşam masrafları, tatil ve ev kiraları…
Bir medya grubunda yaşandığı iddia edilen olay gündeme oturdu.
