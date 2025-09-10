onedio
Medya ve Magazin Dünyasında Gündem Olan Yazı: Medya Yöneticisi, Sevgilisine Neler Yapmış Neler!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.09.2025 - 15:19

Medyaradar’ın isimsiz yazarı Keskin Kalem, uzun süre konuşulacak bir iddiayı gündeme taşıdı. Keskin Kalem’in iddiasına göre; yakın zamanda yönetimi değişen medya grubundaki üst düzey bir yönetici, medya grubunun tüm imkanlarını sevgilisinin ayaklarının altına sermiş! Sevgiliye tahsis araçlar, şirket kartının ek kartı, giyim kuşam masrafları, tatil ve ev kiraları…

Bir medya grubunda yaşandığı iddia edilen olay gündeme oturdu.

Medyaradar’dan Keskin Kalem’in yazdıklarına göre; yönetimi değişen bir medya grubunda üst düzey yönetimde olan biri, şirketinin tüm imkanlarından sevgilisine de yararlandırmış. Hatta iddia göre bu sevgiliyi herkes tanıyor, biliyor ve yıllardır hiçbir şey yokmuş gibi davranıyormuş!

İşte Keskin Kalem’in yazdığı ve gündeme bomba gibi düşen köşe yazısından bir bölüm: 

“Keskin kulaklarıma ulaşan bilgilere göre, yeni gelen yönetim şirket işlerini eline aldıkça, gelir giderleri, masrafları, harcamaları inceledikçe şoktan şoka giriyormuş.

Şirkette bir avuç insanın uçuk maaşlar alması…

Kimilerine maaşlar dışında ek paralar ödenmesi…

Bir grup yöneticinin yüklü lüks harcamalarını şirkete fatura etmesi vs vs…

Bu tespitler zaten yeterince şoke edici…

Ancak tespit edilen isimler arasında biri varmış ki, yeni yönetim adeta küçük dilini yutmuş.

Şirketin tepe yöneticisinin metresinin pek çok masrafının şirketten ödendiği fark edilmiş.

Tahsisli bir araç…

Yönetici adına çıkarılmış şirket kartına ek bir kredi kartı

Çeşitli giyim kuşam masraflarının başka isimler altında fatura edilmesi…

Fatura edilenler arasında tatil ve çeşitli kira masrafları da var.

Ve daha neler neler.

Üstelik yine keskin radarıma takılan bilgilere göre, aslında bu metresi herkes tanıyor, biliyor ve yıllardır hiçbir şey yokmuş gibi davranıyormuş…

Asıl yeni yönetimi şaşırtan şey de bu olmuş.

Dahası, işe gitmeden maaş alan, şirketin araçlarını, kıyafet bütçelerini, ve yemek kartlarını kullanan pek çok kişi tespit edilmiş.

Bu kişilerin tamamına yakınının, görünürde bir ünvanlarının olduğu, ancak gerçekte hiçbir şekilde işe gitmeden bankamatik memurluğu yaptığı ortaya çıkmış.”

KESKİN KALEM'İN YAZISININ TAMAMI

