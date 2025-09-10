Medya ve Magazin Dünyasında Gündem Olan Yazı: Medya Yöneticisi, Sevgilisine Neler Yapmış Neler!

Medyaradar’dan Keskin Kalem’in yazdıklarına göre; yönetimi değişen bir medya grubunda üst düzey yönetimde olan biri, şirketinin tüm imkanlarından sevgilisine de yararlandırmış. Hatta iddia göre bu sevgiliyi herkes tanıyor, biliyor ve yıllardır hiçbir şey yokmuş gibi davranıyormuş!

İşte Keskin Kalem’in yazdığı ve gündeme bomba gibi düşen köşe yazısından bir bölüm:

“Keskin kulaklarıma ulaşan bilgilere göre, yeni gelen yönetim şirket işlerini eline aldıkça, gelir giderleri, masrafları, harcamaları inceledikçe şoktan şoka giriyormuş.

Şirkette bir avuç insanın uçuk maaşlar alması…

Kimilerine maaşlar dışında ek paralar ödenmesi…

Bir grup yöneticinin yüklü lüks harcamalarını şirkete fatura etmesi vs vs…

Bu tespitler zaten yeterince şoke edici…

Ancak tespit edilen isimler arasında biri varmış ki, yeni yönetim adeta küçük dilini yutmuş.

Şirketin tepe yöneticisinin metresinin pek çok masrafının şirketten ödendiği fark edilmiş.

Tahsisli bir araç…

Yönetici adına çıkarılmış şirket kartına ek bir kredi kartı…

Çeşitli giyim kuşam masraflarının başka isimler altında fatura edilmesi…

Fatura edilenler arasında tatil ve çeşitli kira masrafları da var.

Ve daha neler neler.

Üstelik yine keskin radarıma takılan bilgilere göre, aslında bu metresi herkes tanıyor, biliyor ve yıllardır hiçbir şey yokmuş gibi davranıyormuş…

Asıl yeni yönetimi şaşırtan şey de bu olmuş.

Dahası, işe gitmeden maaş alan, şirketin araçlarını, kıyafet bütçelerini, ve yemek kartlarını kullanan pek çok kişi tespit edilmiş.

Bu kişilerin tamamına yakınının, görünürde bir ünvanlarının olduğu, ancak gerçekte hiçbir şekilde işe gitmeden bankamatik memurluğu yaptığı ortaya çıkmış.”