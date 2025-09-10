ABD’de Yaşayan Iryna Zarutska Cinayetinin Görüntüleri Ortaya Çıktı: Elon Musk Onlarca Kez Paylaştı

Beyaz Saray Sözcüsü, 'Bu hikayenin en öfke verici ve kabul edilemez kısmı, onun ölümünün tamamen önlenebilir olmasıdır çünkü Decarlos Brown o gece o trende değil, parmaklıklar arkasında olmalıydı. Decarlos Brown, 2011 yılından bu yana silahlı soygun, hırsızlık ve zorla haneye girme dahil olmak üzere 14 suçtan ceza alıp serbest kalan birisidir.' şeklinde konuştu.

Demokrat yönetimlerin Brown gibi suçluları kefalet talep etmeden serbest bıraktığını ve bundan dolayı hapiste olması gereken birçok suçlunun sokaklarda serbest dolaştığını savunan Leavitt, 'Bu canavar hapiste olmalıydı, ancak Demokrat politikacılar, liberal yargıçlar ve zayıf savcılar suçluları hapse atıp topluluklarını korumaktansa erdemli davranıyormuş gibi yapmayı tercih ettiler.' dedi.