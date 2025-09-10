onedio
ABD’de Yaşayan Iryna Zarutska Cinayetinin Görüntüleri Ortaya Çıktı: Elon Musk Onlarca Kez Paylaştı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.09.2025 - 12:47 Son Güncelleme: 10.09.2025 - 12:57

Tüyler ürpertici bir cinayet haberi Amerika'dan geldi. Ukrayna’dan ayrılarak ABD'de yeni bir hayat kurmaya çalışan 23 yaşındaki mülteci Iryna Zarutska'nın trajik ölümü, kamuoyunda infial yarattı. Genç kadının Amerika'da bir trende bıçaklanarak öldürülmesi ülkeyi karıştırdı. Cinayetin ardından ortaya çıkan ve kan donduran kamera kayıtları tartışmaları daha da alevlendirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında bu olayın 'utanç verici' olduğunu belirterek, suçu doğrudan 'suçlulara yumuşak davranan' Demokratların politikalarına yükledi. Katilin, daha önce 14 kez suç işlemesine rağmen serbest bırakılan bir suçlu olması, 'Bu canavar parmaklıklar ardında olmalıydı!' şeklindeki sert eleştirilerin fitilini ateşledi.

Elon Musk da yaşanan olayı sosyal medya hesabından onlarca kez paylaşarak medyanın ilgisizliğini eleştirdi.

23 yaşındaki Ukraynalı Iryna Zarutska'nın öldürülmesi ABD'yi karıştırdı.

Ukrayna'daki savaştan kaçarak ABD'ye göçmen olarak gelen Iryna Zarutska, 22 Ağustos'ta North Carolina'nın Charlotte kentinde bir trende seyahat ederken Decarlos Brown adlı siyahi bir Amerikalı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Daha önce 14 ağır suç kaydı olduğu belirtilen Brown'ın birinci derece cinayetten yargılanacağı açıklandı. Zarutska'nın öldürülmesine ilişkin video kaydı  Amerikan kamuoyuna yansıdı ve söz konusu görüntüler büyük tepki çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Zarutska'nın ailesine başsağlığı dilerken, bu tür suçluların hapisten çıkmaması gerektiğini dile getirmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yaşanan olayı ‘utanç verici’ olarak tanımladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, North Carolina eyaletinde Ukraynalı göçmen Iryna Zarutska'nın siyahi bir Amerikalı tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin 'utanç verici' olduğunu belirterek, bunun sorumlusunun Demokratlar olduğunu savundu. Sözcü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, 22 Ağustos'ta North Carolina'da Ukraynalı göçmen Zarutska'nın trende seyahat ederken öldürülmesine ilişkin ortaya yeni çıkan görüntüleri değerlendirdi.

Leavitt, daha önce 14 suç kaydı olmasına rağmen her seferinde serbest bırakılan zanlı Decarlos Dejuan Brown'ın son seferinde Demokrat bir yargıç tarafından kefaletsiz şekilde serbest bırakıldığını söyledi. '23 yaşındaki bu genç kadın, daha güvenli bir yaşam ve umut dolu yeni bir başlangıç için ülkesinden ABD'ye kaçan Ukraynalı bir mülteciydi ancak trajik bir şekilde, ABD'deki büyük bir şehirdeki toplu taşıma sistemi, onun terk ettiği aktif savaş bölgesinden daha tehlikeliydi.' yorumunu yapan Leavitt, Zarutska'nın bu şekilde hayatını kaybetmesinin 'utanç verici' büyük bir acı olduğunu vurguladı.

"Katil 14 suçtan ceza alıp serbest kalan birisidir."

Beyaz Saray Sözcüsü, 'Bu hikayenin en öfke verici ve kabul edilemez kısmı, onun ölümünün tamamen önlenebilir olmasıdır çünkü Decarlos Brown o gece o trende değil, parmaklıklar arkasında olmalıydı. Decarlos Brown, 2011 yılından bu yana silahlı soygun, hırsızlık ve zorla haneye girme dahil olmak üzere 14 suçtan ceza alıp serbest kalan birisidir.' şeklinde konuştu.

Demokrat yönetimlerin Brown gibi suçluları kefalet talep etmeden serbest bıraktığını ve bundan dolayı hapiste olması gereken birçok suçlunun sokaklarda serbest dolaştığını savunan Leavitt, 'Bu canavar hapiste olmalıydı, ancak Demokrat politikacılar, liberal yargıçlar ve zayıf savcılar suçluları hapse atıp topluluklarını korumaktansa erdemli davranıyormuş gibi yapmayı tercih ettiler.' dedi.

