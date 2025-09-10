ABD’de Yaşayan Iryna Zarutska Cinayetinin Görüntüleri Ortaya Çıktı: Elon Musk Onlarca Kez Paylaştı
Tüyler ürpertici bir cinayet haberi Amerika'dan geldi. Ukrayna’dan ayrılarak ABD'de yeni bir hayat kurmaya çalışan 23 yaşındaki mülteci Iryna Zarutska'nın trajik ölümü, kamuoyunda infial yarattı. Genç kadının Amerika'da bir trende bıçaklanarak öldürülmesi ülkeyi karıştırdı. Cinayetin ardından ortaya çıkan ve kan donduran kamera kayıtları tartışmaları daha da alevlendirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında bu olayın 'utanç verici' olduğunu belirterek, suçu doğrudan 'suçlulara yumuşak davranan' Demokratların politikalarına yükledi. Katilin, daha önce 14 kez suç işlemesine rağmen serbest bırakılan bir suçlu olması, 'Bu canavar parmaklıklar ardında olmalıydı!' şeklindeki sert eleştirilerin fitilini ateşledi.
Elon Musk da yaşanan olayı sosyal medya hesabından onlarca kez paylaşarak medyanın ilgisizliğini eleştirdi.
23 yaşındaki Ukraynalı Iryna Zarutska'nın öldürülmesi ABD'yi karıştırdı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yaşanan olayı ‘utanç verici’ olarak tanımladı.
"Katil 14 suçtan ceza alıp serbest kalan birisidir."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın