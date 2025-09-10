onedio
Dünyaca Ünlü Şarkıcı Britney Spears Yine Çöküşe Geçti: Evi Köpek Kakalarıyla Dolu!

Ali Can YAYCILI
10.09.2025 - 11:11

Bir dönem yaşadığı ruhsal problemlerden tedavi görerek kurtulduğu iddia edilen dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears’ın yeniden eski haline döndüğü iddia edildi. Sosyal medyada paylaştığı ‘ilginç’ dans videolarıyla anlamlandırılamayan hareketler yapan Britney Spears’ın evinin hali dünya basınında gündem oldu.

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Britney Spears yeniden eski, kötü ve zor günlerine geri mi döndü?

Kariyerinin zirvesini çok genç bir yaşta gördükten sonra büyük bir ruhsal çöküş yaşayan Spears babası tarafından “deli” damgası vurularak vesayet altına alınmıştı. 2008’den 2021’e kadar süren bu esaretten kurtulan Britney Spears artık kendi hayatının kontrolünü eline almış durumda. Ancak ünlü şarkıcının yıllar sonra kazandığı bu özgürlükle birlikte hayatı iyi yönde ilerlemedi.

Evinin her yerinde köpek kakaları var!

Şarkıcının bir aile yakını, Spears'ın ev yaşamına dair endişeleri şu sözlerle dile getirdi: 'Britney hiç iyi durumda değil. Evde köpeklerin ardından temizlemiyor, düzen yok, günlük temizlik yapılmıyor. Yetişkin gibi işlev göremiyor.”

Yaptığı ilginç dansların videolarını paylaşıyor!

Müzikle ilgili hiçbir çalışma yapmayan, yıllar önce elde ettiği servetin üstüne hiçbir şey koymadan sürekli para harcamaya devam eden Britney Spears, köpek kakaları ile dolu evinin salonunda çektiği ‘ilginç’ videolar ile sevenlerini keyiflendirmiyor aksine korkutuyor.

