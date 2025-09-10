Dünyaca Ünlü Şarkıcı Britney Spears Yine Çöküşe Geçti: Evi Köpek Kakalarıyla Dolu!
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Bir dönem yaşadığı ruhsal problemlerden tedavi görerek kurtulduğu iddia edilen dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears’ın yeniden eski haline döndüğü iddia edildi. Sosyal medyada paylaştığı ‘ilginç’ dans videolarıyla anlamlandırılamayan hareketler yapan Britney Spears’ın evinin hali dünya basınında gündem oldu.
Britney Spears yeniden eski, kötü ve zor günlerine geri mi döndü?
Evinin her yerinde köpek kakaları var!
Yaptığı ilginç dansların videolarını paylaşıyor!
