La Casa De Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero Hamile Olduğunu Duyurdu!
Dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Ursula Corbero, La Casa de Papel dizisindeki Tokyo karakteriyle gönülleri fethetmişti. Ünlü oyuncu, Arjantinli sevgilisi Chino Darín ile birlikte ilk bebeklerini beklediklerini sosyal medyadan duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Netflix’in dünya çapında fenomen haline gelen dizisi La Casa de Papel, sadece suç ve aksiyon sahneleriyle değil, karakterleriyle de büyük beğeni toplamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ursula Carbero, yaptığı paylaşımla güzel haberi verdi. Ünlü oyuncu 9 yıldır birlikte olduğu Arjantinli oyuncu Chino Darin ile ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın