La Casa De Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero Hamile Olduğunu Duyurdu!

Ecem Dalgıçoğlu
10.09.2025 - 11:00

Dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Ursula Corbero, La Casa de Papel dizisindeki Tokyo karakteriyle gönülleri fethetmişti. Ünlü oyuncu, Arjantinli sevgilisi Chino Darín ile birlikte ilk bebeklerini beklediklerini sosyal medyadan duyurdu.

Netflix’in dünya çapında fenomen haline gelen dizisi La Casa de Papel, sadece suç ve aksiyon sahneleriyle değil, karakterleriyle de büyük beğeni toplamıştı.

Bu karakterlerden biri de, asi ruhu, cesur tavırları ve güzelliğiyle öne çıkan Tokyo olmuştu.

Tokyo karakterine hayat veren Ursula Corbero ise kısa sürede popülaritesini ikiye katlamıştı. İspanya’da birçok televizyon dizisinde rol aldıktan sonra, Netflix ile küresel bir izleyici kitlesine ulaşan isim büyük beğeniyle takip edilmeye devam ediliyor.

Dizi dışında moda dünyasında da aktif olan Corbero, kırmızı halı görünüşleri ve stil seçimleriyle sıkça magazin basınının ilgi odağı oluyor.

Ursula Carbero, yaptığı paylaşımla güzel haberi verdi. Ünlü oyuncu 9 yıldır birlikte olduğu Arjantinli oyuncu Chino Darin ile ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu.

Corbero ve Darin'in ilişkisi, 2016 yılında La Embajada dizisinin setinde başlamıştı. Corbero, bu müjdeli haberi Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Karnına Chino Darin'i etiketleyen isim fotoğrafın altına, 'Bu yapay zeka değil' notunu ekleyerek hayranlarına güzel haberi verdi.

Yakında anne olacak Corbero, vizyona girecek olan Rose's Baby filminde Antonio Banderas ile başrolü paylaşacak. Ayrıca, El Jockey adlı uluslararası bir projede de yer alacak.

