La Casa De Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero Hamile Olduğunu Duyurdu!

Bu karakterlerden biri de, asi ruhu, cesur tavırları ve güzelliğiyle öne çıkan Tokyo olmuştu.

Tokyo karakterine hayat veren Ursula Corbero ise kısa sürede popülaritesini ikiye katlamıştı. İspanya’da birçok televizyon dizisinde rol aldıktan sonra, Netflix ile küresel bir izleyici kitlesine ulaşan isim büyük beğeniyle takip edilmeye devam ediliyor.

Dizi dışında moda dünyasında da aktif olan Corbero, kırmızı halı görünüşleri ve stil seçimleriyle sıkça magazin basınının ilgi odağı oluyor.