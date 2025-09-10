onedio
Dünyaca Ünlü Şarkıcı D4vd'e Ait Los Angeles’taki Tesla Marka Arabada Çürümüş Ceset Bulundu

Ali Can YAYCILI
10.09.2025 - 11:35

ABD’nin Los Angeles eyaletindeki bir otoparkta, tüm dünyada D4vd olarak tanınan ünlü şarkıcı David Anthony Burke adına kayıtlı bir Tesla'nın bagajında çöp poşetine koyulmuş ve çürümüş bir ceset bulundu. Bir süredir turnede olduğu belirtilen ünlü şarkıcının adına kayıtlı olan arabanın ne kadar süredir orada olduğu ve cesedin kime ait olduğu araştırılıyor.

D4ved olarak bilinen dünyaca ünlü şarkıcı David Anthony Burke’nin başı belada!

D4ved olarak bilinen dünyaca ünlü şarkıcı David Anthony Burke’nin başı belada!

Ünlü şarkıcıya ait olduğu öğrenilen ve bir süredir otoparkta olduğu tespit edilen Tesla marka bir arabanın bagajından gelen ağır kokular sonrasında Los Angeles polisi harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonrasında arabanın bagajında çöp poşetine koyulmuş ve parçalanmış bir insan cesedi bulundu. 

Emniyet kaynakları NBC News'e yaptığı açıklamada, cesedin bütünlüğünü yitirmiş olduğunu ve kurbanın çürümesinden dolayı kimlik tespitinin gecikeceğini söyledi.

Aracın sahibi olduğu tespit edilen şarkıcı David Anthony Burke’nin menajerinden açıklama geldi.

Aracın sahibi olduğu tespit edilen şarkıcı David Anthony Burke’nin menajerinden açıklama geldi.

Ünlü şarkıcının bir süredir konser turnesinde olduğunu belirten temsilci, tüm çalışmalar için yetkililerle tam işbirliği içerisinde olduğunu söyledi. Aracın bulunduğu otopark, Hollywood'un yaklaşık 7 mil (yaklaşık 11,2 kilometre) güneyindeki Western ve Gage caddelerine yakın bir konumda yer alıyor.

