Dünyaca Ünlü Şarkıcı D4vd'e Ait Los Angeles’taki Tesla Marka Arabada Çürümüş Ceset Bulundu

Ünlü şarkıcıya ait olduğu öğrenilen ve bir süredir otoparkta olduğu tespit edilen Tesla marka bir arabanın bagajından gelen ağır kokular sonrasında Los Angeles polisi harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonrasında arabanın bagajında çöp poşetine koyulmuş ve parçalanmış bir insan cesedi bulundu.

Emniyet kaynakları NBC News'e yaptığı açıklamada, cesedin bütünlüğünü yitirmiş olduğunu ve kurbanın çürümesinden dolayı kimlik tespitinin gecikeceğini söyledi.