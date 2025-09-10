Dünyaca Ünlü Şarkıcı D4vd'e Ait Los Angeles’taki Tesla Marka Arabada Çürümüş Ceset Bulundu
ABD’nin Los Angeles eyaletindeki bir otoparkta, tüm dünyada D4vd olarak tanınan ünlü şarkıcı David Anthony Burke adına kayıtlı bir Tesla'nın bagajında çöp poşetine koyulmuş ve çürümüş bir ceset bulundu. Bir süredir turnede olduğu belirtilen ünlü şarkıcının adına kayıtlı olan arabanın ne kadar süredir orada olduğu ve cesedin kime ait olduğu araştırılıyor.
D4ved olarak bilinen dünyaca ünlü şarkıcı David Anthony Burke’nin başı belada!
Aracın sahibi olduğu tespit edilen şarkıcı David Anthony Burke’nin menajerinden açıklama geldi.
