Manifest'in 20 Eylül'de Konya'da Yapılması Planan Konseri İptal Edildi!

10.09.2025 - 14:49

Sözcü'den Ümit Karadağ'ın haberine göre, 20 Eylül 2025 tarihinde Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşmesi planlanan Manifest konseri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından kamuoyundan gelen yoğun tepkiler nedeniyle iptal edildi. Selçuklu Kongre Merkezi’nin etkinlik sayfasından konserle ilgili tüm bilgiler kaldırılırken, organizasyonda 8 bin vatandaşın grubu izleyebileceği duyurulmuştu. Ancak konserin iptali, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kaynak

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/manifest-in-...
6 Eylül'de İstanbul Küçükçiftlik Park'ta verdikleri konser sonrası, sahne performanslarıyla adından bahsettiren Manifest kızları gündemde kalmaya devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, grubun dans ve gösterilerinin 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlarını oluşturduğunu belirterek resen soruşturma başlattı. Grup üyelerine yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Manifest grubunun, geçtiğimiz hafta Erzurum'daki konserlerin iptal edildiği öğrenilmişti. Trabzon'daki konserin de iptal edileceği iddia edilirken, Konya'daki konser için biletler satışa sunulmuş ve büyük ilgi görmüştü. Ancak, Sözcü'de yer alan habere göre, Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde 20 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşmesi planlanan Manifest konseri, iptal edildi. Yerel basın ve sosyal medyada bazı hesapların hedef göstermesinin ardından, biletlerin tamamı satılmış olmasına rağmen konser iptal kararı alındı.

