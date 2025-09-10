Manifest'in 20 Eylül'de Konya'da Yapılması Planan Konseri İptal Edildi!
Sözcü'den Ümit Karadağ'ın haberine göre, 20 Eylül 2025 tarihinde Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşmesi planlanan Manifest konseri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından kamuoyundan gelen yoğun tepkiler nedeniyle iptal edildi. Selçuklu Kongre Merkezi’nin etkinlik sayfasından konserle ilgili tüm bilgiler kaldırılırken, organizasyonda 8 bin vatandaşın grubu izleyebileceği duyurulmuştu. Ancak konserin iptali, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
6 Eylül'de İstanbul Küçükçiftlik Park'ta verdikleri konser sonrası, sahne performanslarıyla adından bahsettiren Manifest kızları gündemde kalmaya devam ediyor.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
