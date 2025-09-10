Manifest'in Konser Görüntülerine Getirilen Erişim Engeline X Kullanıcılarından Tepki Yağdı!
6 Eylül'deki konser sonrası başlayan soruşturma kapsamında, Manifest grubunun üyeleri geçtiğimiz gün gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri, savcılık tarafından yürütülen resen soruşturma çerçevesinde gerçekleşti. Grup üyeleri kısa süre sonra yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Geçtiğimiz dakikalarda ise Manifest'in konser görüntülerinin “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime engellendiği ortaya çıktı. Ancak bu karar sosyal medyada büyük tepki topladı.
İstanbul’da geçtiğimiz hafta sonu verdiği konserle adeta gündeme bomba gibi düşen Manifest grubu, konser sonrası da adından bahsettirmeye devam etmişti.
“Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle getirilen erişim engeline X kullanıcılarından tepkiler gecikmedi:
