Manifest'in Konser Görüntülerine Getirilen Erişim Engeline X Kullanıcılarından Tepki Yağdı!

Manifest'in Konser Görüntülerine Getirilen Erişim Engeline X Kullanıcılarından Tepki Yağdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
10.09.2025 - 12:00

6 Eylül'deki konser sonrası başlayan soruşturma kapsamında, Manifest grubunun üyeleri geçtiğimiz gün gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri, savcılık tarafından yürütülen resen soruşturma çerçevesinde gerçekleşti. Grup üyeleri kısa süre sonra yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Geçtiğimiz dakikalarda ise Manifest'in konser görüntülerinin “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime engellendiği ortaya çıktı. Ancak bu karar sosyal medyada büyük tepki topladı.

İstanbul’da geçtiğimiz hafta sonu verdiği konserle adeta gündeme bomba gibi düşen Manifest grubu, konser sonrası da adından bahsettirmeye devam etmişti.

İstanbul’da geçtiğimiz hafta sonu verdiği konserle adeta gündeme bomba gibi düşen Manifest grubu, konser sonrası da adından bahsettirmeye devam etmişti.

6 Eylül’de İstanbul’daki KüçükÇiftlik Park konserleriyle sahneyi sallayan Manifest grubu, konser sonrası kendini hukuki bir sürecin içinde buldu.

Grup üyeleri, 'Hayasızca Hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlamalarıyla soruşturma kapsamına alındı. Savcılık kararıyla adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı verilen grup, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Son olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle gündem olan konser görüntülerine erişim engeli getirildiği ortaya çıktı.

Detaylardan bahsetmiştik:

“Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle getirilen erişim engeline X kullanıcılarından tepkiler gecikmedi:

“Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle getirilen erişim engeline X kullanıcılarından tepkiler gecikmedi:
