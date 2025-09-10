onedio
article/comments
article/share
Anayasa Mahkemesi Reddetti: Kadınlar Boşandıktan Sonra Evlenmek İçin 300 Gün Beklemeye Devam Edecek

Anayasa Mahkemesi
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.09.2025 - 14:39

Türkiye’de boşanma sonrasında erkekler hemen evlenebiliyorken kadınlar ise 300 gün beklemek zorunda kalıyor. Bu yasanın değişmesi için Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru, 'doğabilecek bir çocuğun soybağının tespiti nedeniyle elzem' olduğuna dikkat çekilerek reddedildi.

Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesine göre kadınlar, boşandıktan sonra yeni bir evlilik için en az 300 gün beklemek zorunda.

Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesine göre kadınlar, boşandıktan sonra yeni bir evlilik için en az 300 gün beklemek zorunda.

İstanbul’da bir aile mahkemesi, kadınların 300 gün beklemesine karşı erkeklerin yeniden evlenmesi için bir süre olmamasını kadın-erkek eşitsizliği bularak yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yaptı.

Anayasa Mahkemesi bugün başvuruyu değerlendirdi ve talebi oyçokluğu ile reddetti.

Mahkemenin talebi reddetmenin gerekçesi ise doğabilecek bir çocuğun soybağının tespitinin zorluğu gösterildi.

