Anayasa Mahkemesi Reddetti: Kadınlar Boşandıktan Sonra Evlenmek İçin 300 Gün Beklemeye Devam Edecek
Türkiye’de boşanma sonrasında erkekler hemen evlenebiliyorken kadınlar ise 300 gün beklemek zorunda kalıyor. Bu yasanın değişmesi için Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru, 'doğabilecek bir çocuğun soybağının tespiti nedeniyle elzem' olduğuna dikkat çekilerek reddedildi.
Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesine göre kadınlar, boşandıktan sonra yeni bir evlilik için en az 300 gün beklemek zorunda.
