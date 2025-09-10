Nagehan Alçı’dan Gürsel Tekin’e Tepki: "Herkes Mutsuz, Herkes Kaygılı"
Gazeteci Nagehan Alçı sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’e tepki gösterdi. Türkiye’de parti fark etmeksizin herkesin mutsuz ve kaygılı olduğunu söyleyen Alçı, “Sayın Tekin madem ‘Benim ismimi duyunca memnun olurlar sandım, ben bu partinin öz evladıyım’ diyorsunuz, memnun olmadıklarını gördüğünüz halde neden hala ısrar ediyorsunuz?” ifadelerini kullandı.
CHP’nin İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanması sonrasında il binası önünde olaylar yaşanmıştı.
“Nereye gitsem herkes mutsuz, herkes kaygılı”
