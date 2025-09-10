Nagehan Alçı’dan Gürsel Tekin’e Tepki: "Herkes Mutsuz, Herkes Kaygılı"

'Meslek hayatım boyunca hep sandığın ve demokrasinin gücüne inandım. Askeri vesayete karşı duruşum da yargının HEP, DEP ve türevi partileri, Refah Partisi’ni Fazilet Partisi'ni kapatmasına, AK Parti’yi kapatma girişimine itirazım da hep aynı prensipten kaynaklanıyordu: Siyasetin alanını genişletme, seçilmişlerin iktidarını savunma. Demokrasiyi güçlendirmenin icat edilmiş başka bir yolu henüz bulunmadı.

Bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti en canlı ve güçlü örneği. Siyasetin alanını büyük mücadeleler vererek genişlettiler, sandığın gücüne inanarak Cumhuriyet tarihinin en uzun soluklu ve güçlü hükümetlerini kurdular. Şimdi ülkemde yaşananlara bakıyorum ve çok üzülüyorum.

Nereye gitsem herkes mutsuz. Herkes kaygılı. Sadece CHP seçmeni değil, siyasetle hiç ilgilenmeyen gençler de, AK Parti tabanı da, Dem Parti seçmeni de…

Gürsel Tekin bundan sonra kim ne derse desin hakiki bir şekilde ne partisi ne tabanı tarafından kucaklanamaz. Onca yıl verdiği emek, sokak sokak kurduğu temas ve dokunuşların karşılığı bu mu olmalıydı? 30 yıl inanarak yaptığı siyaset 22 gün içinde heba mı edilmeliydi?

Sayın Tekin madem ‘Benim ismimi duyunca memnun olurlar sandım, ben bu partinin öz evladıyım’ diyorsunuz, memnun olmadıklarını gördüğünüz halde neden hala ısrar ediyorsunuz? Parti sevginizden şüphem yok. Bence ısrarınızdan dönseniz sizi yine kucaklarlar.

CHP İstanbul İl Başkanlığına yargı kararı ile atama yapılmasına eleştirel bakabilmek için CHP’li olmaya gerek yok. Demokrat olmak yeterli.'