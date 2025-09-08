onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Gürsel Tekin Kayyum Olarak CHP İl Binasına Girdi: CHP'liler Barikat Kurdu

Gürsel Tekin Kayyum Olarak CHP İl Binasına Girdi: CHP'liler Barikat Kurdu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.09.2025 - 15:29 Son Güncelleme: 08.09.2025 - 15:46

Mahkeme kararıyla kayyum olarak CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin polis kordonuyla CHP il binasına girdi. Büyük arbedelerin yaşandığı giriş sonrasında Gürsel Tekin basın odasına girdi. CHP'li milletvekilleri il başkanlığı makam katının girişine barikatlar kurdu, Gürsel Tekin'in oraya giremeyeceğini belirttiler.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İl başkanlığı makam katına Gürsel Tekin'in girmesini istemeyen CHP'liler, makam katının girişine barikat kurdu.

Polisler, CHP'lilerin kurduğu barikatları yıkarak ilerliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
4
3
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın