onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Gerilim Arttı, Arbede Yaşandı: Gürsel Tekin Polis Eşliğinde CHP İl Binasına Girdi!

Gerilim Arttı, Arbede Yaşandı: Gürsel Tekin Polis Eşliğinde CHP İl Binasına Girdi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.09.2025 - 14:21

Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Binası'na polis kordonu arasında girdi. İl binası önünde arbede yaşandı, biber gazlı müdahale ediliyor. Tekin, 'Öfkemiz yok, evimize giriyoruz' dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na giriş anları kameralara böyle yansıdı:

Gürsel Tekin, "Öfkemiz yok evimize giriyoruz" dedi.

Gürsel Tekin, "Öfkemiz yok evimize giriyoruz" dedi.

Tekin şöyle konuştu:

“Hukuksuzluğu çözmeye geldik. Olayın tarafı biz değiliz. Bu duruma gelinmesini istemedik. Kayyum kelimesi itici olduğu için bana öyle diyorlar. Ben arkadaşlarımızla oturup çay, kahve içmek istiyorum. Önce kalpleri tamir edeceğiz.

Özgür Özel benim genel başkanımdır, eski mesai arkadaşımdır. Beni de çok iyi tanır. Temasımız olacaktır.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
29
10
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
fatih ates

adamın senelerdir akp ye hizmet ettiğini bu yuzsuzlugunden de anlayabiliyoruz..

Arda Öztürk

Mahkeme kararı ve Polis zoruyla girdiği binada nasıl siyaset yapacak anlamadım.......

Serkan Özdemir

gundem degistirmek icin izmirde polis oldurtenler polis korumasiyla binaya girmis