Gerilim Arttı, Arbede Yaşandı: Gürsel Tekin Polis Eşliğinde CHP İl Binasına Girdi!
Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Binası'na polis kordonu arasında girdi. İl binası önünde arbede yaşandı, biber gazlı müdahale ediliyor. Tekin, 'Öfkemiz yok, evimize giriyoruz' dedi.
AYRINTILAR GELİYOR...
adamın senelerdir akp ye hizmet ettiğini bu yuzsuzlugunden de anlayabiliyoruz..
Mahkeme kararı ve Polis zoruyla girdiği binada nasıl siyaset yapacak anlamadım.......
gundem degistirmek icin izmirde polis oldurtenler polis korumasiyla binaya girmis