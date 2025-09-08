Gerilim Arttı, Arbede Yaşandı: Gürsel Tekin Polis Eşliğinde CHP İl Binasına Girdi!

Tekin şöyle konuştu:

“Hukuksuzluğu çözmeye geldik. Olayın tarafı biz değiliz. Bu duruma gelinmesini istemedik. Kayyum kelimesi itici olduğu için bana öyle diyorlar. Ben arkadaşlarımızla oturup çay, kahve içmek istiyorum. Önce kalpleri tamir edeceğiz.

Özgür Özel benim genel başkanımdır, eski mesai arkadaşımdır. Beni de çok iyi tanır. Temasımız olacaktır.”