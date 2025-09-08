Kayyum Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, il binası önüne geldi. Tekin, il binası önünde bulunan vatandaşlar tarafından yuhalandı, tepki gösterildi. Açıklama yapan Gürsel Tekin, 'İl Başkanlığı’na gireceğim, orası bizim baba ocağımız' dedi.
Gürsel Tekin'in ilk açıklamaları şöyle:
"Baba ocağı hepimize yeter. Birilerini kovmak için gelmedik."
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
