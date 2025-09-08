Kayyum Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda

'Benim buradaki görevim provokasyona gelmek değil. Biz partimizin kurumsal kimliğini muhafaza etmek için çabalarımız olacak. Sabırla sorunu çözmek istiyoruz.

Birileri CHP'yi parçalamak isteyebilir. Biz çok ciddi gayret sarf edeceğiz. İl Başkanımız Sayın Özgür Özel ne zaman isterse konuşur ve çözeriz.

Basının bir kesimi, Allah iftiradan korusun, olmayan lafları olmuş gibi yaymanın ne kadar aşağılık bir şey olduğunun altını çizmek istiyorum.

O gün Sayın Özel'e sizi ziyarete gelmek istiyorum dedim. Sayın Kılıçdaroğlu'nu da ziyaret etmek istedim. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan dönüş olmayınca Sayın Özgür Özel'e de gitmedim.

Hiç kimseye pabuç bırakmayacağımı herkes bilsin. 40 yıldır yan yana durduğumuz hakaret edenlerle yargı yoluyla hesaplaşacağım. Baba ocağı hepimize yeter. Birilerini kovmak için gelmedik.

Bizim parasal değerimiz yok. Biz tüm sorunların üstesinden geleceğiz. CHP'nin anayasası tüzüğüdür. Bunlar bizim inisiyatifimiz dışında. Son derece rahatız.

Sabah İçişleri Bakanını aradım. Bu bizim sorumluluğumuzda değil. 7 gün koşulsuz sorunların yaşanmaması için her çabayı sarf ettik.

Bundan sonraki çaba yönetici arkadaşlarımıza ait. Sorunun tarafı değiliz.'