Kayyum Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda

Kayyum Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.09.2025 - 13:30

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, il binası önüne geldi. Tekin, il binası önünde bulunan vatandaşlar tarafından yuhalandı, tepki gösterildi. Açıklama yapan Gürsel Tekin, 'İl Başkanlığı’na gireceğim, orası bizim baba ocağımız' dedi.

Gürsel Tekin'in ilk açıklamaları şöyle:

Gürsel Tekin'in ilk açıklamaları şöyle:

'Kamuoyunun dikkatle bizi dinlemesini arzu ediyorum. Ben bugün ve heyetteki arkadaşlarımız bugüne kadar yaşanan sorunun hiçbir parçasında yokuz. Hatta daha ileri gidiyorum kongre olduğunda delege olmayan bir Gürsel Tekin olarak ağır söz söyleyen arkadaşları uyardım yapmayın dedim, yarın yüz yüze bakacaksınız.

Ne yazık ki günün sonunda maalesef taraflar arasındaki sorun, 1 buçuk yıldır süren bir sorun mahkeme koridorlarına düştü. Mahkeme bir karar aldı, şikâyet edenler CHP’liler. Taraflar CHP’liler. Bizi öneren arkadaşlarımız aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partililer. Biz kayyum falan değiliz. Kayyum, Esenyurt’ta, Şişli’de.'

"Baba ocağı hepimize yeter. Birilerini kovmak için gelmedik."

"Baba ocağı hepimize yeter. Birilerini kovmak için gelmedik."

'Benim buradaki görevim provokasyona gelmek değil. Biz partimizin kurumsal kimliğini muhafaza etmek için çabalarımız olacak. Sabırla sorunu çözmek istiyoruz.

Birileri CHP'yi parçalamak isteyebilir. Biz çok ciddi gayret sarf edeceğiz. İl Başkanımız Sayın Özgür Özel ne zaman isterse konuşur ve çözeriz.

Basının bir kesimi, Allah iftiradan korusun, olmayan lafları olmuş gibi yaymanın ne kadar aşağılık bir şey olduğunun altını çizmek istiyorum.

O gün Sayın Özel'e sizi ziyarete gelmek istiyorum dedim. Sayın Kılıçdaroğlu'nu da ziyaret etmek istedim. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan dönüş olmayınca Sayın Özgür Özel'e de gitmedim.

Hiç kimseye pabuç bırakmayacağımı herkes bilsin. 40 yıldır yan yana durduğumuz hakaret edenlerle yargı yoluyla hesaplaşacağım. Baba ocağı hepimize yeter. Birilerini kovmak için gelmedik.

Bizim parasal değerimiz yok. Biz tüm sorunların üstesinden geleceğiz. CHP'nin anayasası tüzüğüdür. Bunlar bizim inisiyatifimiz dışında. Son derece rahatız.

Sabah İçişleri Bakanını aradım. Bu bizim sorumluluğumuzda değil. 7 gün koşulsuz sorunların yaşanmaması için her çabayı sarf ettik.

Bundan sonraki çaba yönetici arkadaşlarımıza ait. Sorunun tarafı değiliz.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
