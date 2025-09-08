onedio
CHP İstanbul’da Kayyum Kavgası: Her Gün İl Başkanlığı Değişecek İddiası Sosyal Medyayı Karıştırdı

CHP
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.09.2025 - 19:24

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Başkanlığı önünde dün geceden beri yaşanan gerilim Türkiye’nin gündeminde. İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in yanındaki heyet ve polis ile birlikte il başkanlığına girmesi sonrasında CHP İstanbul İl Başkanlığı binasını kapattığını açıklamıştı. CHP yeni İstanbul il başkanlığı binası olarak ise Bahçelievler’de bulunan yerin kullanacağını duyurdu. İddiaya göre kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in oraya da gitmesi halinde il başkanlığı adresi yine değişecek.

“CHP il başkanlığını her gün değiştirecek” iddiası ise sosyal medyada komik paylaşımları beraberinde getirdi.

İstanbul İl Başkanlığı’nda yapılan kongre mahkemeye taşınmış ve il başkanı Özgür Çelik görevden alınarak yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı.

CHP’nin Sarıyer ilçesinde bulunan İstanbul il başkanlığının dün akşam saatlerinde polis ekiplerini tarafından ablukaya alınması sonrasında CHP yetkilileri binayı korumak için siper olmuştu.

Gürsel Tekin ise bugün heyet ile birlikte il binasına geldi ve polis ekiplerinin biber gazı ile CHP’lileri dağıtması sonrasında binaya girdi. CHP’den yapılan açıklamada ise mevcut il başkanlığının kapatıldığını ve yeni yerin Bahçelievler’de bulunan CHP binası olduğu açıklanmıştı.

İddiaya göre CHP, her gün il başkanlığı adresini değiştirmeye de hazırlanıyor.

“CHP il başkanlığını her gün değiştirecek” iddiası ise sosyal medyada çok konuşuldu.

'İl başkanlığını Adalar'a alıp Gürsel oraya gittikten sonra Şehir Hatları seferlerini iptal etme işi.'

'Aylık akbil yaptır şimdiden.'

'Bizim ev de müsait bu arada.'

'Kayyum&travel'

👇

👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
