CHP İstanbul’da Kayyum Kavgası: Her Gün İl Başkanlığı Değişecek İddiası Sosyal Medyayı Karıştırdı
Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Başkanlığı önünde dün geceden beri yaşanan gerilim Türkiye’nin gündeminde. İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in yanındaki heyet ve polis ile birlikte il başkanlığına girmesi sonrasında CHP İstanbul İl Başkanlığı binasını kapattığını açıklamıştı. CHP yeni İstanbul il başkanlığı binası olarak ise Bahçelievler’de bulunan yerin kullanacağını duyurdu. İddiaya göre kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in oraya da gitmesi halinde il başkanlığı adresi yine değişecek.
“CHP il başkanlığını her gün değiştirecek” iddiası ise sosyal medyada komik paylaşımları beraberinde getirdi.
İstanbul İl Başkanlığı’nda yapılan kongre mahkemeye taşınmış ve il başkanı Özgür Çelik görevden alınarak yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı.
"CHP il başkanlığını her gün değiştirecek" iddiası ise sosyal medyada çok konuşuldu.
