CHP İstanbul’da Kayyum Kavgası: Her Gün İl Başkanlığı Değişecek İddiası Sosyal Medyayı Karıştırdı

CHP’nin Sarıyer ilçesinde bulunan İstanbul il başkanlığının dün akşam saatlerinde polis ekiplerini tarafından ablukaya alınması sonrasında CHP yetkilileri binayı korumak için siper olmuştu.

Gürsel Tekin ise bugün heyet ile birlikte il binasına geldi ve polis ekiplerinin biber gazı ile CHP’lileri dağıtması sonrasında binaya girdi. CHP’den yapılan açıklamada ise mevcut il başkanlığının kapatıldığını ve yeni yerin Bahçelievler’de bulunan CHP binası olduğu açıklanmıştı.

İddiaya göre CHP, her gün il başkanlığı adresini değiştirmeye de hazırlanıyor.