onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Gürsel Tekin'in Girişi OIaylı Olmuştu! CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı Kapatma Kararı Aldı

Gürsel Tekin'in Girişi OIaylı Olmuştu! CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı Kapatma Kararı Aldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.09.2025 - 16:49

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kayyum kararıyla gündeme gelen ve Gürsel Tekin'in binaya girmek istediği için olayların çıktığı İstanbul İl Başkanlığı Binasını kapatma kararı aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gürsel Tekin'in polis konvoyu eşliğinde getirildiği CHP İstanbul İl Binası için kapatma kararı alındı.

Gürsel Tekin'in polis konvoyu eşliğinde getirildiği CHP İstanbul İl Binası için kapatma kararı alındı.

Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yapılan başvuru sonrası yeni il başkanı seçilene kadar Özgür Çelik'in çalışmalarını yürüteceği yeni bina valilik ve Yargıtay'a bildirildi.

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi kararı X'te duyurdu.

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi kararı X'te duyurdu.
twitter.com

İstanbul’da bulunan mevcut il başkanlığı binamız Genel Başkanımızın İstanbul çalışma ofisi olarak tayin edilmiş olup, İstanbul il başkanlığımızın adres değişikliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ve İstanbul Valiliğine bildirilmiştir.

Bahçelievler İlçe Başkanlığı binası yeni il başkanlığı binası olarak İstanbul Valiliği ve Yargıtay'a bildirdi.

Bahçelievler İlçe Başkanlığı binası yeni il başkanlığı binası olarak İstanbul Valiliği ve Yargıtay'a bildirdi.

Grup Başkanvekili Murat Emir'in paylaşımı ise şöyle;

Grup Başkanvekili Murat Emir'in paylaşımı ise şöyle;

İstanbul’daki mevcut İl Başkanlığı binamız, Genel Başkanımız Özgür Özel’in İstanbul Çalışma Ofisi olarak tayin edilmiş ve resmi olarak bildirilmiştir.

Bugün itibarıyla orada bulunan kişi CHP İstanbul İl Başkanlığında değil, doğrudan CHP Genel Başkanı’nın çalışma ofisini işgal etmektedir. Aynı şekilde polis de Genel Başkanımızın çalışma ofisini ablukaya almıştır.

Genel Başkanımızın çalışma ofisini işgal eden kişi derhal orayı terk etmeli, polis ablukası ise anında kaldırılmalıdır!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgili içerikler;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
101
32
20
4
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın