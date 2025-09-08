Gürsel Tekin'in Girişi OIaylı Olmuştu! CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı Kapatma Kararı Aldı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kayyum kararıyla gündeme gelen ve Gürsel Tekin'in binaya girmek istediği için olayların çıktığı İstanbul İl Başkanlığı Binasını kapatma kararı aldı.
Gürsel Tekin'in polis konvoyu eşliğinde getirildiği CHP İstanbul İl Binası için kapatma kararı alındı.
CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi kararı X'te duyurdu.
Bahçelievler İlçe Başkanlığı binası yeni il başkanlığı binası olarak İstanbul Valiliği ve Yargıtay'a bildirdi.
Grup Başkanvekili Murat Emir'in paylaşımı ise şöyle;
