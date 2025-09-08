Sokak Kedisi YouTube Kanalının Sahibi Ebru Uzun Oruç Gözaltına Alındı
Geçtiğimiz gece sosyal medya platformlarına uygulanan bant daraltmalarının ardından bugün gözaltılar başladı. Sokak Kedisi isimli YouTube kanalının muhabiri ve sahibi Ebru Uzun Oruç X hesabından evinden gözaltına alındığını duyurdu. Oruç Vatan Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü.
Özellikle CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan hareketlilikle birlikte başka isimler de gözaltına alındıklarını duyurdu.
