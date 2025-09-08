onedio
Sokak Kedisi YouTube Kanalının Sahibi Ebru Uzun Oruç Gözaltına Alındı

Sokak Kedisi YouTube Kanalının Sahibi Ebru Uzun Oruç Gözaltına Alındı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.09.2025 - 15:13

Geçtiğimiz gece sosyal medya platformlarına uygulanan bant daraltmalarının ardından bugün gözaltılar başladı. Sokak Kedisi isimli YouTube kanalının muhabiri ve sahibi Ebru Uzun Oruç X hesabından evinden gözaltına alındığını duyurdu. Oruç Vatan Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü.

Paylaşım şöyle;

Özellikle CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan hareketlilikle birlikte başka isimler de gözaltına alındıklarını duyurdu.

