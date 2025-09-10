onedio
ABD’den Doğum Uyarısı: "Vizeyi ABD’de Doğum İçin Kullanmak Yasaktır"

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.09.2025 - 13:24

Türkiye’de bazı ünlü ve zengin kimseler doğum için ABD’ye gidiyor ve ABD topraklarında yaptıkları doğum sonrasında çocukları Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı oluyordu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ABD vizesini doğum için kullanmanın yasaklandığı duyuruldu.

Dünyanın en güçlü pasaportlarından biri olan ABD pasaportunu elde etmek için ülkede doğum yapmak yeterli oluyor.

Türkiye’de de ünlü ve zengin bazı vatandaşlar hamileliğin son günlerinde ABD’ye giderek doğumu ABD’de yapıyordu. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada doğum için ABD’ye gidenler uyarıldı.

'Amerika Birleşik Devletleri vizenizi, ABD'de doğum yapıp çocuğunuzun Amerikan vatandaşlığı almasını sağlamak maksadıyla kullanmak yasaktır. Konsolosluk görevlisi, seyahat amacınızın bu olduğu kanaatine varırsa vize başvurunuz reddedilecektir.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
