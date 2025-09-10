ABD’den Doğum Uyarısı: "Vizeyi ABD’de Doğum İçin Kullanmak Yasaktır"
Türkiye’de bazı ünlü ve zengin kimseler doğum için ABD’ye gidiyor ve ABD topraklarında yaptıkları doğum sonrasında çocukları Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı oluyordu.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ABD vizesini doğum için kullanmanın yasaklandığı duyuruldu.
Dünyanın en güçlü pasaportlarından biri olan ABD pasaportunu elde etmek için ülkede doğum yapmak yeterli oluyor.
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
