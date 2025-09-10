Fransa'da Hükümet Düştü, Halk Sokaklara Döküldü: "Her Şeyi Durduralım" Eyleminde 200'den Fazla Kişi Gözaltında

Başkent Paris'te yüzlerce eylemci Kuzey Garı'nın etrafında toplanırken, bölgede çok sayıda polis ekibi ve kamyonlar bulunuyor. Polis, gara girmesini engellediği göstericileri bölgeden uzaklaştırmak için biber gazı ve copla müdahale ediyor.

'10 Eylül'de tarih yazıyoruz' yazılı pankart taşıyan eylemciler, 'Macron istemese de çalışanların onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız' sloganları attı. Eyleme katılan, soyadını vermek istemeyen Alice isimli öğrenci sarı yelekliler hareketi başladığında yaşının çok küçük olmasından dolayı eylemlere katılamadığını anlattı. Alice, kemer sıkma politikalarına ve Sebastien Lecornu'nun başbakan olarak atanmasına tepki gösterdiklerini belirterek, 'Protesto etmeliyiz, hemfikir olmadığımızı göstermeliyiz. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum.' diye konuştu.

Paris'te yaşayan Julie isimli gösterici ise hükümetten bunaldığı için eyleme katıldığını belirterek, 'Ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz artık.' dedi.