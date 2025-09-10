Fransa'da Hükümet Düştü, Halk Sokaklara Döküldü: "Her Şeyi Durduralım" Eyleminde 200'den Fazla Kişi Gözaltında
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına tepki olarak düzenlenen eylemlerde yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Macron'un sosyo-ekonomik politikalarına tepki olarak ülke genelinde "Her şeyi durduralım" sloganıyla düzenlenen eylemler devam ediyor.
Julie, oy verdiklerinde bunun dikkate alınmadığını söyleyerek, barışçıl olduklarını ve yerel makamların seslerini duymasını umduklarını dile getirdi.
Bu arada, ülkenin en büyük ikinci kenti olan Marsilya'da da binlerce kişinin katılımıyla ve "Macron, istifa" sloganlarıyla yürüyüş başladı.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
