Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Haftada 4 Gün Mesai Hazırlığını Yalanladı
Ekonomi yönetiminin açıkladığı 2026-2028 Orta Vadeli Program’da yer alan bir detay dikkat çekti. Programda, “İş-yaşam dengesini ve çalışan verimliliğini artırmak amacıyla çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacak” ifadesi yer aldı. Bu madde, dünyada örnekleri giderek artan haftada 4 gün çalışma modelinin Türkiye’de de uygulanabileceği yönünde yorumlara neden olmuştu.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuyla ilgili açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
OVP'deki bir madde çalışanlarda büyük bir heyecan yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuyla ilgili açıklama geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın