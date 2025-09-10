onedio
article/comments
article/share
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Haftada 4 Gün Mesai Hazırlığını Yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Haftada 4 Gün Mesai Hazırlığını Yalanladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.09.2025 - 19:34

Ekonomi yönetiminin açıkladığı 2026-2028 Orta Vadeli Program’da yer alan bir detay dikkat çekti. Programda, “İş-yaşam dengesini ve çalışan verimliliğini artırmak amacıyla çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacak” ifadesi yer aldı. Bu madde, dünyada örnekleri giderek artan haftada 4 gün çalışma modelinin Türkiye’de de uygulanabileceği yönünde yorumlara neden olmuştu. 

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

OVP'deki bir madde çalışanlarda büyük bir heyecan yarattı.

OVP'deki bir madde çalışanlarda büyük bir heyecan yarattı.

Haftada 4 gün çalışma tartışmalarını yeniden alevlendiren detay, 2026-2028 Orta Vadeli Program’da yer aldı. Programda, “İş-yaşam dengesini ve çalışan verimliliğini artırmak amacıyla çalışma günleri düzenlemesine yönelik pilot uygulama yapılacak” ifadesi bulunuyor. Bu düzenleme, mesai günlerinin 4’e indirileceği yönünde yorumlandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

DMM, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında “Orta Vadeli Program’da haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği” şeklinde yer alan iddia, gerçeği yansıtmamaktadır.

İlgili Bakanlıklar tarafından teyit edildiği üzere, dört gün mesai gibi spesifik bir uygulama gündemde değildir. Orta Vadeli Program’da çalışma günlerinin 4’e düşürüleceğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurların haftalık çalışma süresi 40 saattir ve tatil günleri Cumartesi ile Pazar’dır. İş Kanunu’na göre ise haftalık azami çalışma süresi 45 saattir ve bu sürenin işin niteliğine göre 5 veya 6 güne bölünmesi mümkündür.

OVP’de yer alan “İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır” ifadesi ise dönüşen işgücü piyasaları ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde yürütülecek pilot uygulamalara yöneliktir.

Kamuoyunun resmî açıklamalara itibar etmesi, yanıltıcı bilgi ve değerlendirme içeren paylaşımları dikkate almaması önemle rica olunur.'

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
