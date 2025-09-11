onedio
Öğrenci ve Veliler Yine Tedirgin! Can Holding Operasyonu'nda Doğa Koleji'ne de El Konuldu

Öğrenci ve Veliler Yine Tedirgin! Can Holding Operasyonu’nda Doğa Koleji’ne de El Konuldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.09.2025 - 11:14 Son Güncelleme: 11.09.2025 - 12:28

Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. 'Suç örgütü kurmak', 'kaçakçılık', 'dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında holding bünyesindeki şirketlere el koyuldu.

El koyulan şirketlerden biri de yıllardır türlü krizlerle boğuşan ve el değiştiren, son olarak da Can Holding’e satılan Doğa Koleji. Yıllardır maddi krizler, ödenmeyen öğretmen maaşları ve boş geçen derslerle adı anılan Doğa Koleji’nde son yaşanan kayyum krizinden sonra veliler ve öğrenciler bir kez daha tedirgin. Peki şimdi ne olacak? Doğa Koleji kapanacak mı? Doğa Koleji'nde eğitim öğretim devam edecek mi? 

TMSF'den yapılan açıklamada “Grup içinde yer alan okullar ve diğer eğitim kurumları, kamu yararı öncelikli olacak şekilde yönetilmeye devam edecektir' ifadeleri kullanıldı. Milli eğitim Bakanlığı'ndan da yapılan açıklamada 'Eğitim kesintisiz devam edecektir' denildi.

Uzun yıllardır el değiştirme, maaş ödeyememe gibi durumlar yaşadıktan sonra Can Holding'e satılan Doğa Koleji'nde yine kriz var!

Uzun yıllardır el değiştirme, maaş ödeyememe gibi durumlar yaşadıktan sonra Can Holding’e satılan Doğa Koleji’nde yine kriz var!

Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından biri olan Doğa Koleji, aslında son birkaç yıldır üst üste yaşadığı krizler, el değiştirmeler ve isim kargaşası yüzünden sürekli gündeme geliyor. Ancak bu kez yaşanan ‘kayyum’ süreci durumu başka bir boyuta taşıdı.

Doğa Koleji'nde işlerin karıştığı yıl; 2019. Maaşlar ödenmedi, öğretmenler derse girmedi, okul kapılarında protestolar başladı.

Doğa Koleji’nde işlerin karıştığı yıl; 2019. Maaşlar ödenmedi, öğretmenler derse girmedi, okul kapılarında protestolar başladı.

O yıllarda okulun sahibi Metal Yapı Konut'tu ve şirket ciddi finansal sorunlar yaşıyordu. Öyle ki, öğretmen ve çalışanların maaşları bile ödenemez hale geldi. Bu durum, eğitim faaliyetlerini resmen durdurma noktasına kadar getirdi. Daha sonra şirket satışa çıkarıldı, uzun süren pazarlık süreçleri sonunda Can Holding okulun yeni sahibi oldu. Hatta okulun bozulan imajını düzeltmek için İTÜ ETA VAKFI ile bir ‘prestij’ anlaşması da yapılarak okulun adı İTÜ ETA VAKFI Doğa Koleji oldu. Durumlar düzeldi, anlaşma bitti, okulun adından İTÜ ETA VAKFI kalktı. Ancak şimdi de sorun Can Holding’e yapılan operasyon.

Son olarak Can Holding'e yapılan operasyonda 121 şirkete el koyuldu, aralarında Doğa Koleji de var!

Son olarak Can Holding’e yapılan operasyonda 121 şirkete el koyuldu, aralarında Doğa Koleji de var!

Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holdinge operasyon düzenledi, 'Suç örgütü kurmak', 'kaçakçılık', 'dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında holding bünyesindeki şirketlere el koyarak TMSF’ye devretti. 

Bu şirketlerden biri de eğitim sektörünün köklü kurumlarından Doğa Koleji. Kurum, Geçmişte yaşadığı çalkantılı dönemlerden tam yeni çıkmıştı ki bir skandalla daha karşı karşıya kaldı. 

TMSF'den yapılan açıklamada “Grup içinde yer alan okullar ve diğer eğitim kurumları, kamu yararı öncelikli olacak şekilde yönetilmeye devam edecektir' ifadeleri kullanıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Can Holding operasyonu nedir?

Can Holding operasyonu nedir?

Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. 'Suç örgütü kurmak', 'kaçakçılık', 'dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV başta olmak üzere 121 şirkete ve malvarlıklarına el konularak TMSF' ye devredildiği ve şirketlerde aramaların devam ettiği bilgisi alındı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla başlatılan soruşturma kapsamında; Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılmak suretiyle izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edildi.

Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği anlaşıldı. Bunun yanında; ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, yapılan bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu değerlendirildi.

MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda; suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve vergi usul kanununa muhalefet gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği anlaşıldı. MASAK raporlarıyla tespit edilen mali hareketlerin bütüncül değerlendirilmesi neticesinde, şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri kazançları farklı sektörlere yönlendirerek hem akladıkları hem de ekonomik hayatta sahte bir itibar ve güç elde etmeye çalıştıkları ortaya çıkarıldı. Yapılan operasyon kapsamında 121 şirketin malvarlığına değerlerine el konularak TMSF kayyım olarak atandı, 10 şüpheli hakkında ise gözaltı kararı verildi.

