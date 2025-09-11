Can Holding'e Operasyon: YÖK'ten Bilgi Üniversitesi Açıklaması

Show TV, Habertürk, Bloomberg TV başta olmak üzere Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi gibi pek çok kurumu bünyesinde bulunduran Can Holding'e operasyon düzenlendi. Şirket yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildi, 121 şirkete el konuldu. Can Holding hakkında yürütülen soruşturmaya İstanbul Bilgi Üniversitesi de dahil edildi. YÖK'ten Bilgi Üniversitesi'ne dair açıklama yapıldı.