Can Holding'e Operasyon: YÖK'ten Bilgi Üniversitesi Açıklaması

Can Holding'e Operasyon: YÖK'ten Bilgi Üniversitesi Açıklaması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.09.2025 - 10:52

Show TV, Habertürk, Bloomberg TV başta olmak üzere Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi gibi pek çok kurumu bünyesinde bulunduran Can Holding'e operasyon düzenlendi. Şirket yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildi, 121 şirkete el konuldu. Can Holding hakkında yürütülen soruşturmaya İstanbul Bilgi Üniversitesi de dahil edildi. YÖK'ten Bilgi Üniversitesi'ne dair açıklama yapıldı.

Bilgi Üniversitesi'ne el konuldu mu?

Bilgi Üniversitesi'ne el konuldu mu?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Yapılan operasyon kapsamında 121 şirketin malvarlığına değerlerine el konularak TMSF kayyım olarak atamış olup 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir' açıklamasında bulundu.

121 şirketten biri de İstanbul Bilgi Üniversitesi. Bilgi Üniversitesi öğrencileri ise eğitimin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan açıklama geldi.

Bilgi Üniversitesi'nde eğitim devam edecek mi?

Bilgi Üniversitesi'nde eğitim devam edecek mi?
twitter.com

YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıklaması şöyle:

'Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding’e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait şirketlerle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi de sürece dahil edilmiştir.

Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir.

Gelişmelerden bütün kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
