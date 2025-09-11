Can Holding'e Operasyon: YÖK'ten Bilgi Üniversitesi Açıklaması
Show TV, Habertürk, Bloomberg TV başta olmak üzere Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi gibi pek çok kurumu bünyesinde bulunduran Can Holding'e operasyon düzenlendi. Şirket yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildi, 121 şirkete el konuldu. Can Holding hakkında yürütülen soruşturmaya İstanbul Bilgi Üniversitesi de dahil edildi. YÖK'ten Bilgi Üniversitesi'ne dair açıklama yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilgi Üniversitesi'ne el konuldu mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilgi Üniversitesi'nde eğitim devam edecek mi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın