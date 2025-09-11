onedio
Show TV’ye El Konulmuştu: Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Kızılcık Şerbeti’nin Akıbetini Merak Etti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.09.2025 - 10:36

Bünyesinde Habertürk, Show TV gibi kanalların da bulunduğu Can Holding’e operasyon yapılmış ve el konulan şirketlerden biri de Show TV olmuştu. Bir sosyal medya kullancısı ise kanalın en çok izlenen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti dizisinin akıbetini merak etti. “nebekliyordnki” isimli kullanıcı haberi paylaşan yatırımcı İris Cibre’ye “Kızılcık Şerbeti başlayacak mı bu durumda” sorusunu yöneltti.

Geçtiğimiz yıllarda Habertürk, Show TV, Bloomberg HT gibi kanalları içinde barından şirketi satın alan Can Holding’e operasyon düzenlendi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen operasyonda, Can Holding’e bağlı Habertürk, Show TV gibi kanallarla birlikte toplam 121 şirkete el konuldu.

Twitter’daki popüler yatırımcı hesaplarından İris Cibre de operasyonu kendi hesabından paylaştı.

'Can Holding yöneticileri gözaltına alındı. Habertürk, Show dahil 121 şirkete el konuldu. Suçlamalar, suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama.'

“nebekliyordnki” isimli kişi ise el konulan Show TV’de yayılanan sevilen dizi Kızılcık Şerbeti’nin akıbetini merak etti.

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nin 12 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de yeni sezonuyla ekranlara döneceği açıklanmıştı. TSMF’nin el koyduğu kanalda yayın değişiliğine gidilmesi beklenmiyor.

