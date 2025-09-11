Show TV’ye El Konulmuştu: Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Kızılcık Şerbeti’nin Akıbetini Merak Etti
Bünyesinde Habertürk, Show TV gibi kanalların da bulunduğu Can Holding’e operasyon yapılmış ve el konulan şirketlerden biri de Show TV olmuştu. Bir sosyal medya kullancısı ise kanalın en çok izlenen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti dizisinin akıbetini merak etti. “nebekliyordnki” isimli kullanıcı haberi paylaşan yatırımcı İris Cibre’ye “Kızılcık Şerbeti başlayacak mı bu durumda” sorusunu yöneltti.
Geçtiğimiz yıllarda Habertürk, Show TV, Bloomberg HT gibi kanalları içinde barından şirketi satın alan Can Holding’e operasyon düzenlendi.
Twitter’daki popüler yatırımcı hesaplarından İris Cibre de operasyonu kendi hesabından paylaştı.
“nebekliyordnki” isimli kişi ise el konulan Show TV’de yayılanan sevilen dizi Kızılcık Şerbeti’nin akıbetini merak etti.
