Show TV, Habertürk Gibi Şirketlerine Kayyum Atanan Can Holding, Doğa Koleji’ni 250 Bin TL’ye Almış!
Gazeteci Murat Ağırel, Cumhuriyet Gazetesindeki köşe yazısında geçtiğimiz günlerde Can Holding’in kayyum atanan şirketlerinden biri olan Doğa Koleji hakkında çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi. Ağırel’in yazısında; satıldığı dönemde 800 milyon TL’lik bir satışla Can Holding’e geçen Doğa Koleji’nin aslında sadece 250 bin TL’ye satın alındığı iddia edildi.
Can Holding şirketlerine kayyum atandı, şirketler TMSF’ye geçti.
Murat Ağırel’in Doğa Kolej hakkındaki yazısı gündeme bomba gibi düştü.
