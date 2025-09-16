onedio
Show TV, Habertürk Gibi Şirketlerine Kayyum Atanan Can Holding, Doğa Koleji’ni 250 Bin TL’ye Almış!

Show TV, Habertürk Gibi Şirketlerine Kayyum Atanan Can Holding, Doğa Koleji'ni 250 Bin TL'ye Almış!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.09.2025 - 08:46

Gazeteci Murat Ağırel, Cumhuriyet Gazetesindeki köşe yazısında geçtiğimiz günlerde Can Holding’in kayyum atanan şirketlerinden biri olan Doğa Koleji hakkında çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi. Ağırel’in yazısında; satıldığı dönemde 800 milyon TL’lik bir satışla Can Holding’e geçen Doğa Koleji’nin aslında sadece 250 bin TL’ye satın alındığı iddia edildi.

Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarla...
Can Holding şirketlerine kayyum atandı, şirketler TMSF’ye geçti.

İstanbul Küçükçekme Başsavcılığının soruşturması kapsamında 11 Eylül’de Can Holding’e operasyon düzenlenmişti. Holdinge ait 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum atanmıştı. 

Can Holding’e başlatılan soruşturmada suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık, kara para aklama gibi suçlamalar yer alırken, kayyum atanan şirketlerden bazıları arasında Show TV, Habertürk ve Doğa Koleji gibi kurumlar da yer aldı.

Murat Ağırel’in Doğa Kolej hakkındaki yazısı gündeme bomba gibi düştü.

Gazeteci Murat Ağırel, kayyum atanan şirketlerden biri olan Doğa Koleji ile ilgili ilginç bir iddia gündeme getirdi. Ağırel’in Cumhuriyet gazetesinde yer alan yazısında; Doğa Koleji’nin Can Holding tarafından 250 bin TL’ye satın alındığı iddia edildi. 

Ağırel’in Cumhuriyet’te yer alan yazısından bir bölüm: 

“Bir kaynağımla konuştum. Çok ama çok ilginç bilgiler elde ettim. Doğa Koleji, 52 okul ve 48 franchise olmak üzere toplam 100 kampüs barındıran bir okul. Öğretmenler maaşlarını alamadığı ve eğitimin aksadığı haberleriyle gündeme gelmişti. Sonrasında bu kurum 2019 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ETA Vakfı bünyesine geçti. Daha sonra, Doğa Kolejleri 2022 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin de sahibi olan Can Eğitim Grubu’na satıldı.

Can Holding, Bilgi Üniversitesi’ni de 2019 yılında 90 milyon dolara satın almıştı. Kaynağım şunu belirtti: “İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji (‘İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji’) Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi unvanı ile faaliyetlerini yürütüyordu. İTÜNOVA şirketinin payları: İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı 2.082.100 pay ile İTÜNOVA Teknoloji AŞ’nin yüzde 47’sine, İstanbul Teknik Üniversitesi 2.170.700 pay ile yüzde 49’una, 132.900 pay ile yüzde 3’üne İstanbul Teknik Üniversitesi İleri Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Vakfı, 44.300 pay ile yüzde 1’ine ise Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama AŞ sahipti. 2022 yılında dönemin İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu zamanında, yüzde 100 Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri (Doğa Koleji/Okulları) hisseleri diğer vakıf temsilcilerine sormadan, genel kurul kararı almadan 250.000 TL’ye Can Grubu’na satılmıştır. Maalesef satış sözleşmesinde mevcut kamu borçlarının (SGK, vergi) ödenmesi zorunluluğu dahi yoktur. Hâlâ eski ve güncel hiçbir borç ödenmemiştir.”

“Yani koskoca Doğa Koleji 250 bin TL’ye mi satıldı” diye sordum. Çünkü bu hususta 800 milyon TL’ye satıldığı belirtiliyordu. Aldığım cevap: “Satış sözleşmesinde böyle bir rakam yok.”

Yahu aklım almıyor! Yıllardır sigara ve akaryakıt kaçırdığı belirtilen bir firma nasıl oluyor da böylesi kurumları manavdan domates alır gibi alıyor?

Eski İTÜ Rektörü İsmail Koyuncu, iddia olunduğu gibi genel kurul kararı olmadan Doğa Koleji’ni 250 bin TL’ye mi sattı?”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
