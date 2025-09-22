onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
1.5 Yıldır Geçmeyen Öksürüğün Sebebi Şaşırttı: Akciğerine Kabak Çekirdeği Yapışan Hasta

1.5 Yıldır Geçmeyen Öksürüğün Sebebi Şaşırttı: Akciğerine Kabak Çekirdeği Yapışan Hasta

Malatya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.09.2025 - 18:54

Malatya’da yaşayan 50 yaşındaki Aysel Türkeş, yaklaşık 1.5 yıldır süren ve bir türlü geçmeyen öksürüğü için hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda geçmeyen öksürüğün sebebinin akciğere yapışan bir kabak çekirdeği olduğu ortaya çıktı. Akciğerdeki kabak çekirdeği bronkoskopi ile alınarak hasta sağlığına kavuruşturuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzun süren ve geçmeyen öksürüğü nedeniyle Malatya’daki Battalgazi Devlet Hastanesi’ne başvuran Aysel Türkeş hayatının şokunu yaşadı.

Uzun süren ve geçmeyen öksürüğü nedeniyle Malatya’daki Battalgazi Devlet Hastanesi’ne başvuran Aysel Türkeş hayatının şokunu yaşadı.

Türkeş'i muayene eden doktor Ömer Emre Aşkın, öksürüğünün geçmediğini söyleyen hastanın astım veya KOAH olabileceği düşüncesiyle detaylı tetkikler yaptırdı. Tetkikler sonucunda Türkeş'in akciğerine yapışmış kabak çekirdeği tespit edildi. Türkeş'in akciğerindeki kabak çekirdeği, bronkoskopi işlemi ile çıkartıldı. İşlem sonrası Türkeş, sağlığına kavuştu.

Doktor Ömer Emre Aşkın, hastanın kendilerine geçmeyen öksürük şikayeti ile başvurduğunu belirterek, 'Yaptığımız tetkiklerde şüpheli bir alan gördük. Bronkoskopi işlemi ile kamera ile akciğerlerine girerek yabancı bir cisim gördük. Bir operasyon ile kabak çekirdeği olarak tespit edilen maddeyi çıkararak hastamızı sağlığına kavuşturduk' dedi. Aysel Türkeş ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın