1.5 Yıldır Geçmeyen Öksürüğün Sebebi Şaşırttı: Akciğerine Kabak Çekirdeği Yapışan Hasta
Malatya’da yaşayan 50 yaşındaki Aysel Türkeş, yaklaşık 1.5 yıldır süren ve bir türlü geçmeyen öksürüğü için hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda geçmeyen öksürüğün sebebinin akciğere yapışan bir kabak çekirdeği olduğu ortaya çıktı. Akciğerdeki kabak çekirdeği bronkoskopi ile alınarak hasta sağlığına kavuruşturuldu.
Uzun süren ve geçmeyen öksürüğü nedeniyle Malatya’daki Battalgazi Devlet Hastanesi’ne başvuran Aysel Türkeş hayatının şokunu yaşadı.
