Yeni Üniversite Yılı Öncesi Araştırma: Öğrenci Şehirleri Arasında En Yüksek Kira İstanbul’da

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.09.2025 - 17:18

YKS sonrasında öğrenciler üniversite kayıtlarını tamamladı. Birçok okulda eğitim ve öğretim yeniden başlarken, Endeksa'nın yaptığı araştırmada 20 üniversite kenti arasında en yüksek kira 33 bin lirayla İstanbul’da oldu. Öğrenciler için en düşük kiraların olduğu kentler ise Kütahya ve Kayseri.

Türkiye’de zorlaşan hayat şartları ve yüksek kiralar sebebiyle öğrenciler KYK ve özel yurtları tercih ederken, kapasiteler ise yeterli olmuyor.

Başka şehirde üniversite okumak için ailesinden ilk kez uzak kalacak öğrenciler için yüksek kiralar ise göz korkutuyor. Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa’nın Türkiye’de üniversite öğrencisi nüfusu fazla 20 kentte yaptığı araştırmada ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Türkiye’nin en fazla öğrenci nüfusuna sahip şehri olan İstanbul, kira bedellerinde zirvede yer aldı. Ağustos 2025 itibarıyla kiralar yıllık yüzde 36 artış kaydetti. Ortalama birim kira 333 TL/m² olurken, şehirde ortalama kira 32 bin 932 TL’ye ulaştı.

En yüksek kira artışı Samsun’da yaşandı.

Kiraların en çok arttığı il ise Samsun oldu. Kentte kira fiyatları geçen yıla göre yüzde 41 oranında yükselirken, ortalama birim kira 191 TL/m², ortalama kira bedeli ise 18 bin 946 TL’ye çıktı. Samsun’u Van ve Ankara takip etti.

Öğrenci kenti olarak bilinen Eskişehir’de kira artış oranı yüzde 14’te kaldı.

Türkiye’nin önde gelen öğrenci kentlerinden Eskişehir’de kira artışı yüzde 14’te kaldı. Ortalama kira 17 bin 420 TL olurken, birim fiyat 191 TL/m² seviyesinde gerçekleşti. İstanbul’a yakınlığıyla tercih edilen Kocaeli’nde ise artış yüzde 27 oldu. Ortalama kira 23 bin 485 TL’ye çıktı.

Öğrenciler için en uygun kiralar ise Kütahya ve Kayseri’de.

Araştırmaya göre, öğrencilerin kira konusunda en rahat edebileceği şehirler Kütahya ve Kayseri oldu. Kütahya’da ortalama kira 13 bin 552 TL, Kayseri’de ise 16 bin 659 TL seviyesinde kaldı.

