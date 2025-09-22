Yeni Üniversite Yılı Öncesi Araştırma: Öğrenci Şehirleri Arasında En Yüksek Kira İstanbul’da
Türkiye’de zorlaşan hayat şartları ve yüksek kiralar sebebiyle öğrenciler KYK ve özel yurtları tercih ederken, kapasiteler ise yeterli olmuyor.
En yüksek kira artışı Samsun’da yaşandı.
Öğrenci kenti olarak bilinen Eskişehir’de kira artış oranı yüzde 14’te kaldı.
Öğrenciler için en uygun kiralar ise Kütahya ve Kayseri’de.
