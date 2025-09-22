Yeni Üniversite Yılı Öncesi Araştırma: Öğrenci Şehirleri Arasında En Yüksek Kira İstanbul’da

YKS sonrasında öğrenciler üniversite kayıtlarını tamamladı. Birçok okulda eğitim ve öğretim yeniden başlarken, Endeksa'nın yaptığı araştırmada 20 üniversite kenti arasında en yüksek kira 33 bin lirayla İstanbul’da oldu. Öğrenciler için en düşük kiraların olduğu kentler ise Kütahya ve Kayseri.