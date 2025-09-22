Şarkıcı Mabel Matiz İçin Adli Kontrol Kararı: Yurt Dışı Yasağı da Geldi
“Perperişan” şarkısı için soruşturma açılan şarkıcı Mabel Matiz için adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Ünlü şarkıcı Mabel Matiz hakkında “Perperişan” şarkısındaki sözleri nedeniyle “müstehcenlik” soruşturması açılmıştı.
Savcılık ifadesi sonrasında hakimliğe sevk edilen Mabel Matiz için adli kontrol kararı verildi.
