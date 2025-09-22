onedio
Şarkıcı Mabel Matiz İçin Adli Kontrol Kararı: Yurt Dışı Yasağı da Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.09.2025 - 17:55 Son Güncelleme: 22.09.2025 - 18:04

“Perperişan” şarkısı için soruşturma açılan şarkıcı Mabel Matiz için adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz hakkında “Perperişan” şarkısındaki sözleri nedeniyle “müstehcenlik” soruşturması açılmıştı.

Bugün polis eşliğinde ifade vermek için savcılığa giden Mabel Matiz suçlamaları kabul etmemiş ve şarkıda herhangi bir suç unsuru olmadığını söylemişti.

Mabel Matiz’in savcılıkta verdiği ifadenin tamamı 👇

Savcılık ifadesi sonrasında hakimliğe sevk edilen Mabel Matiz için adli kontrol kararı verildi.

Ayrıca Mabel Matiz’e yurt dışına çıkış yasağı verildiği öğrenildi.

