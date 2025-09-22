Tele 1'deki "RTE’nin Netanyahu’dan Farkı Ne?" KJ’sine Tepki: "Hesabı En Ağır Şekilde Sorulacak"
Tele 1’de dün akşam yayınlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretinin değerlendirildiği programda kısa süreliğine altyazı olarak “RTE’nin Netanyahu’dan Farkı Ne?” yazısı yer almıştı. Kanaldan yapılan açıklamada altyazının yanlışlıkla yazıldığı duyurulsa da RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı açıklamada kanala ağır yaptırımların uygulanacağını ifade etti. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da altyazıya tepki gösterdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise kanal ile ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tele 1 ekranlarında yayınlanan bir programda KJ olarak bilinen altyazıda yazan ifadeler tepki çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tele 1’in yaptığı açıklama 👇
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de “Erdoğan’ın Netanyahu’dan Farkı Ne?” KJ’si için en ağır yaptırımların uygulanacağını açıkladı.
Gündem olan altyazıya bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan geldi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tele 1 ile ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın