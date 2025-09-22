onedio
Tele 1'deki "RTE’nin Netanyahu’dan Farkı Ne?" KJ’sine Tepki: "Hesabı En Ağır Şekilde Sorulacak"

RTÜK
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.09.2025 - 18:18

Tele 1’de dün akşam yayınlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretinin değerlendirildiği programda kısa süreliğine altyazı olarak “RTE’nin Netanyahu’dan Farkı Ne?” yazısı yer almıştı. Kanaldan yapılan açıklamada altyazının yanlışlıkla yazıldığı duyurulsa da RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı açıklamada kanala ağır yaptırımların uygulanacağını ifade etti. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da altyazıya tepki gösterdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise kanal ile ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

Tele 1 ekranlarında yayınlanan bir programda KJ olarak bilinen altyazıda yazan ifadeler tepki çekti.

“Trump’ın Netanyahu’dan Farkı Ne?” yazılacakken yanlışlıkla “RTE’nin Netanyahu’dan Farkı Ne?” KJ’si ekranlara gelirken, kanaldan yapılan açıklamada ise yaşananların reji hatası olduğu ve olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Tele 1’in yaptığı açıklama 👇

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de “Erdoğan’ın Netanyahu’dan Farkı Ne?” KJ’si için en ağır yaptırımların uygulanacağını açıkladı.

'Gazze’de masum insanlara yönelik katliamların faili Netanyahu ile, mazlumların hamisi ve insanlığın vicdanı olan Cumhurbaşkanımız Sayın

Recep Tayyip Erdoğan'ı aynı alt yazıda yan yana getirmek; ahlaksızlık, hadsizlik ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yapılmış açık bir saldırıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Gazze’de işlenen zulme karşı en güçlü sesi yükseltmiş, Filistin davasını her platformda kararlılıkla savunmuş bir liderdir. Böyle bir lideri, eli kanlı bir katille aynı zeminde göstermek; basın özgürlüğü kılıfına sığdırılmaya çalışılan kirli bir provokasyondur.

Bu skandal, basit bir hata ya da sorumsuzlukla açıklanamaz. Devletin en üst makamına yönelmiş bu saygısızlığın hesabı en ağır yaptırımlarla sorulacaktır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak, devletimizin vakarını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ömrü boyunca sürdürmüş olduğu onurlu mücadelesini hedef alan hiçbir girişime izin vermeyeceğiz. Hiç kimse, Türkiye’nin kararlı dış politikasını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel vicdanda karşılık bulan liderliğini gölgeleyemeyecektir.'

Gündem olan altyazıya bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insanlık değerlerinin savunucusu olduğunu belirten Duran, söz konusu televizyon kanalındaki bant yazısını, 'Cumhurbaşkanlığı makamına ve Türkiye'nin dış politikasına yönelik açık bir hakaret' olarak nitelendirdi.

Burhanettin Duran, paylaşımında şunları kaydetti:

'Sayın Cumhurbaşkanımız, Gazze'de yaşanan insani trajedi karşısında uluslararası vicdanın en güçlü sesi olmuş, Filistin davasını her platformda kararlılıkla savunmuştur. İlgili kanalın alt bant yazısı, devletin en üst makamına yönelik bir saygısızlık olduğu gibi, hakikate aykırı bir algı oluşturma girişimidir. Ayrıca bu durum, bireysel sorumsuzlukla geçiştirilemeyecek kadar ciddidir. Bu tür yakışıksız girişimler, Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel vicdanda karşılık bulan liderliğini ve ülkemizin kararlı duruşunu asla gölgeleyemeyecektir.'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tele 1 ile ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu’nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman zalimin karşısında, mazlumların ve mağdurların yanında duran; adalet çağrısının öncüsü olan bir liderdir.

Gazze’de insan haklarını hiçe sayarak bebekleri, kadınları ve masum sivilleri katleden Netanyahu’nun adı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın aynı cümlede zikredilmesi; Cumhurbaşkanlığı makamına, devletimize ve aziz milletimize açık bir saygısızlıktır.

Vicdanla, adaletle ve insanlık onuruyla asla bağdaşmayan bu çirkin algı operasyonları, Sayın Cumhurbaşkanımızın sadece milletimiz için değil tüm insanlık için sürdürdüğü onurlu mücadeleyi asla gölgeleyemeyecektir.'

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
