Soğuk Savaş Programının Sunucusu Boğaç Soydemir Kimdir, Neden Gözaltına Alındı?

Boğaç Soydemir, YouTube’daki “Soğuk Savaş” programında yaptığı bir şaka nedeniyle son günlerde geniş bir kamuoyu tepkisiyle karşılaştı. Programda, “İçki tüm kötülüklerin anasıdır” hadisi üzerinden yapılan bir yorum, sosyal medyada hızla yayıldı ve tartışmalara yol açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu içeriklerin halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici nitelikte olduğunu belirleyerek, Türk Ceza Kanunu’nun 216/1. maddesi uyarınca re’sen soruşturma başlattı. Söz konusu içerikteki ifadeler nedeniyle Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi.

Boğaç Soydemir'in Açıklaması

Soydemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şakanın izleyicilerden gelen bir öneri üzerine yapıldığını ve amacının kimseyi kırmak olmadığını belirterek özür diledi. Ayrıca, ilgili kısmın yayından kaldırıldığını ifade etti.