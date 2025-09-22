onedio
Soğuk Savaş Programının Sunucusu Boğaç Soydemir Kimdir, Neden Gözaltına Alındı?

Soğuk Savaş Programının Sunucusu Boğaç Soydemir Kimdir, Neden Gözaltına Alındı?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.09.2025 - 21:54

Soğuk Savaş programının sunucusu Boğaç Soydemir, geçtiğimiz günlerde program sırasında yaptığı bir şaka nedeniyle gündeme oturdu. Sosyal medyada hızla yayılan tartışmalar, izleyiciler ve takipçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Peki, Boğaç Soydemir kimdir, kariyeri nasıl başladı? Soğuk Savaş Boğaç Soydemir neden gözaltına alındı?

Boğaç Soydemir Kimdir?

Boğaç Soydemir Kimdir?

Boğaç Soydemir, dijital içerik üreticisi, sunucu ve sosyal medya kişiliğidir. İnternet dünyasında “Educatedear” kullanıcı adıyla tanınan Soydemir, özellikle YouTube üzerinde yayınlanan “Soğuk Savaş” programıyla geniş bir kitleye ulaşmıştır.

Boğaç Soydemir Kaç Yaşında?

Boğaç Soydemir’in doğum tarihi ve yaşı resmi kaynaklarda net olarak yer almıyor. İnternette yer alan bazı iddialara göre 1989 doğumlu olduğu söylense de bu bilgi kesinlik taşımıyor.

Boğaç Soydemir Nereli?

Soydemir’in memleketine dair doğrulanmış bir bilgi kamuya açık kaynaklarda bulunmuyor.

Boğaç Soydemir'in Kariyer Başlangıcı

Boğaç Soydemir’in Kariyer Başlangıcı

İçerik üreticiliğine YouTube’un Türkiye’de yükselişe geçtiği yıllarda başlayan Soydemir, “Educatedear” takma adıyla çeşitli dijital projelerde yer almıştır. Daha sonra tartışma ve sohbet formatındaki içerikleriyle öne çıkmış, özellikle “Soğuk Savaş adlı programın sunucusu olarak tanınırlığını artırmıştır.

Boğaç Soydemir’in Özel Hayatı

Boğaç Soydemir’in özel hayatına dair kamuoyuna yansıyan detaylar sınırlıdır. Ailesi veya özel ilişkileriyle ilgili net ve doğrulanmış bilgiler bulunmamaktadır.

Boğaç Soydemir Neden Gözaltına Alındı?

Boğaç Soydemir Neden Gözaltına Alındı?

Boğaç Soydemir, YouTube’daki “Soğuk Savaş programında yaptığı bir şaka nedeniyle son günlerde geniş bir kamuoyu tepkisiyle karşılaştı. Programda, “İçki tüm kötülüklerin anasıdır” hadisi üzerinden yapılan bir yorum, sosyal medyada hızla yayıldı ve tartışmalara yol açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu içeriklerin halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici nitelikte olduğunu belirleyerek, Türk Ceza Kanunu’nun 216/1. maddesi uyarınca re’sen soruşturma başlattı. Söz konusu içerikteki ifadeler nedeniyle Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi.

Boğaç Soydemir'in Açıklaması

Soydemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şakanın izleyicilerden gelen bir öneri üzerine yapıldığını ve amacının kimseyi kırmak olmadığını belirterek özür diledi. Ayrıca, ilgili kısmın yayından kaldırıldığını ifade etti.

