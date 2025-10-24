onedio
Bugün İstanbul'da Okullar Tatil mi? 24 Ekim İstanbul'da Okullar Kaçta Kapanacak?

Bugün İstanbul'da Okullar Tatil mi? 24 Ekim İstanbul'da Okullar Kaçta Kapanacak?

Dilara Bağcı Peker
24.10.2025 - 14:13
24.10.2025 - 14:13

Meteoroloji uzmanları, İstanbul'u kuvvetli yağışlara karşı uyarmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de  İstanbul için 'sarı' kodlu uyarı yayımlandı. İstanbul'da öğleden sonra Avrupa Yakası'nda başlayacak yağışlar, akşam saatlerinde il genelinde kuvvetli sağanağa dönüşecek. İstanbul Valiliği de beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle yeni bir karar aldı. 

Peki İstanbul'da okullar tatil mi, kaçta bitecek?

İstanbul'da Okullar Tatil mi?

İstanbul'da Okullar Tatil mi?

İstanbul Valiliği, bugün (24 Ekim Perşembe) günü okulların 16.00'dan itibaren tatil edildiğini açıkladı. İstanbul'da öğlen saatlerinde başlaması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle ikili eğitim yapan okullarda saat 16.00'dan itibaren eğitim yapılmayacak.

İstanbul'da Okullar Bugün Kaçta Bitecek?

Bugün İstanbul'da ikili eğitim yapan okullar saat 16.00'da bitecek.

İstanbul Valiliği Açıklaması Son Dakika

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama;

'Bugün öğlen saatlerinden sonra İstanbul’un Avrupa Yakası’nda başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve yağış nedeniyle, oluşabilecek trafik yoğunluğundan dolayı yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla;

İlimizde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00’dan itibaren eğitim tatil edilmiştir.'

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
