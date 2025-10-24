onedio
RTÜK'ün Yeni Başkanı Mehmet Daniş Oldu

RTÜK'ün Yeni Başkanı Mehmet Daniş Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.10.2025 - 14:59

RTÜK’ün yeni Başkanı Mehmet Daniş oldu. Ebubekir Şahin'in görev süresi sona erdi. RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, yaptığı paylaşımda 'RTÜK’te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi. RTÜK Başkanlığına hukukçu Mehmet Daniş seçildi.' ifadelerine yer verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığına Mehmet Daniş seçildi. 

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

'RTÜK’te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi. RTÜK Başkanlığına hukukçu Mehmet Daniş seçildi. RTÜK Başkan adaylığımda oylarıyla destek olan üyelere teşekkür ederim. RTÜK yeni dönemde umarız daha özgürlükçü bir anlayışla denetimlerini yapar, basın ve halkın haber alma özgürlüğüne saygılı yaklaşır.'

zülkarneyn

sahne aynı, replikler aynı, final aynı.. isimlerin pek bir önemi yok. aynı bataklığın aynı kurbağaları hepsi. rüzgâr ne yönden esse, yaprakları aynı çamura d... Devamını Gör

Arwen

Al birini vur ötekine. Eskisi de Telekoma ceo oluyormuş. Tuttular yine köşeleri bademsel şekilde.

h.ibrahim

kartal imamhatipli deilse kabul etmeyiz ama(:

Fırat B.

Bu atanan her yöneticide neden hep Karadenizli mafya tipi var..