RTÜK'ün Yeni Başkanı Mehmet Daniş Oldu
RTÜK’ün yeni Başkanı Mehmet Daniş oldu. Ebubekir Şahin'in görev süresi sona erdi. RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, yaptığı paylaşımda 'RTÜK’te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi. RTÜK Başkanlığına hukukçu Mehmet Daniş seçildi.' ifadelerine yer verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
RTÜK'ün yeni başkanı Mehmet Daniş oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
sahne aynı, replikler aynı, final aynı.. isimlerin pek bir önemi yok. aynı bataklığın aynı kurbağaları hepsi. rüzgâr ne yönden esse, yaprakları aynı çamura d... Devamını Gör
Al birini vur ötekine. Eskisi de Telekoma ceo oluyormuş. Tuttular yine köşeleri bademsel şekilde.
kartal imamhatipli deilse kabul etmeyiz ama(:
Bu atanan her yöneticide neden hep Karadenizli mafya tipi var..