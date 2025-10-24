onedio
Mehmet Daniş Kimdir? RTÜK'ün Yeni Başkanı Mehmet Daniş Hakkında Merak Edilenler

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.10.2025 - 15:19

RTÜK'ün yeni başkanı seçilen Mehmet Daniş'in kim olduğu kısa süre içerisinde merak konusu oldu. Peki Mehmet Daniş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda Ebubekir Şahin dönemini kapatan Mehmet Daniş hakkında merak edilen tüm detaylar içeriğimizde.

RTÜK'ün Yeni Başkanı Mehmet Daniş Kimdir?

Mehmet Daniş, RTÜK'ün yeni başkanıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Daniş'in asıl mesleği avukatlıktır. Bir dönem Çanakkale Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapan Mehmet Daniş, üç çocuk babasıdır.

Mehmet Daniş Kaç Yaşında? 

Mehmet Daniş 54 yaşındadır.

Mehmet Daniş Nereli?

Mehmet Daniş Çanakkalelidir.

Mehmet Daniş Daha Önce Hangi Görevlerde Çalıştı?

Mehmet Daniş, 22.  23. ve 24. Dönemde Ak Parti Çanakkale milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yer almış olup TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 

Mehmet Daniş, 64. ve 65. hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Milletvekili olduğu dönemde yasama faaliyetleri içerisinde önemli görevler üstlenen DANİŞ, çok sayıda kanunun hazırlık sürecinde rol almıştır.

Ekim 2017’de RTÜK üyeliğine seçildikten sonra Ocak 2019’dan beri başkan olan Ebubekir Şahin’in yerine seçilen Mehmet Daniş, bugün itibariyle RTÜK'ün yeni başkanı seçilmiştir.

