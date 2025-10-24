Çip krizi Volkswagen'i de Vurdu: İki Modelin Üretimine Ara Verdiler
Alman otomotiv devi Volkswagen (VW), küresel çip tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle en çok satan modelleri Golf ve Tiguan’ın üretimini geçici olarak durdurma kararı aldı. Bild gazetesinin haberine göre, VW’nin Wolfsburg’daki fabrikasında bu hafta üretime ara verilecek. Şirket, kararın “stok optimizasyonu” kapsamında daha önce planlandığını ve sonbahar tatilleriyle çakıştığını açıklayarak, duraklamanın Nexperia ile yaşanan çip tedarik sıkıntısıyla bağlantılı olmadığını öne sürdü. Ancak sektör kaynakları, asıl nedenin çip krizi olduğunu iddia ediyor.
Golf ve Tiguan'da üretime ara verildi.
Üretimi durduran Volkswagen bunun geçici olduğunu iddia ediyor.
