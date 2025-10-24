onedio
Çip krizi Volkswagen'i de Vurdu: İki Modelin Üretimine Ara Verdiler

Çip krizi Volkswagen'i de Vurdu: İki Modelin Üretimine Ara Verdiler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.10.2025 - 17:47

Alman otomotiv devi Volkswagen (VW), küresel çip tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle en çok satan modelleri Golf ve Tiguan’ın üretimini geçici olarak durdurma kararı aldı. Bild gazetesinin haberine göre, VW’nin Wolfsburg’daki fabrikasında bu hafta üretime ara verilecek. Şirket, kararın “stok optimizasyonu” kapsamında daha önce planlandığını ve sonbahar tatilleriyle çakıştığını açıklayarak, duraklamanın Nexperia ile yaşanan çip tedarik sıkıntısıyla bağlantılı olmadığını öne sürdü. Ancak sektör kaynakları, asıl nedenin çip krizi olduğunu iddia ediyor.

Golf ve Tiguan'da üretime ara verildi.

Bild’in tedarikçi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, üretimdeki aksamanın asıl nedeni Volkswagen ile Hollandalı çip üreticisi Nexperia arasındaki anlaşmazlık. ABD ile Çin arasında süregelen teknoloji ve ticaret gerilimlerinin, Nexperia gibi stratejik öneme sahip tedarikçileri doğrudan etkilediği ve bunun da küresel otomotiv sektöründe yeni bir çip krizi endişesini yeniden gündeme getirdiği belirtiliyor.

Üretimi durduran Volkswagen bunun geçici olduğunu iddia ediyor.

Volkswagen’in üretime ara verme kararının, diğer otomobil üreticilerinde de benzer duraklamaları tetikleyebileceği öngörülüyor. Nexperia kaynaklı tedarik sorunlarının özellikle Avrupa merkezli üreticiler üzerinde yeni bir arz zinciri baskısı yaratabileceği ifade ediliyor. Şirket cephesinden yapılan açıklamada ise, Golf ve Tiguan üretimindeki duraklamanın geçici olduğu ve kısa süre içinde normal üretim temposuna dönülmesinin planlandığı belirtildi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
