RTÜK'ün Yeni Başkanından Kızılcık Şerbeti Setine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
24 Ekim Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
RTÜK'ün yeni başkanı Mehmet Daniş oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör, yaptığı set paylaşımıyla gündem oldu.
NOW'ın yeni aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, geçtiğimiz haftalarda yöresel dans sahnesiyle gündem olmuştu.
23 Ekim Perşembe reyting sonuçları belli oldu.
Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kral Kaybederse'de merakla beklenen Kenan Baran ve Fadi aşkı sonunda başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT 1 ekranlarına damga vuran Taşacak Bu Deniz, aldığı reytinglerle ortalığı yıkmaya devam ediyor.
NOW ekranlarının sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın