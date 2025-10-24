onedio
Haberler
TV
RTÜK'ün Yeni Başkanından Kızılcık Şerbeti Setine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

RTÜK'ün Yeni Başkanından Kızılcık Şerbeti Setine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

yerli dizi RTÜK Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.10.2025 - 15:54

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

24 Ekim Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

RTÜK'ün yeni başkanı Mehmet Daniş oldu.

RTÜK'ün yeni başkanı Mehmet Daniş oldu.

RTÜK’ün yeni Başkanı Mehmet Daniş oldu. Ebubekir Şahin'in görev süresi sona erdi. RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, yaptığı paylaşımda 'RTÜK’te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi. RTÜK Başkanlığına hukukçu Mehmet Daniş seçildi.' ifadelerine yer verdi.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör, yaptığı set paylaşımıyla gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör, yaptığı set paylaşımıyla gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'den set paylaşımı geldi. Doğukan Güngör, setteki çocuk oyuncuların yarattığı kaosu paylaşarak 'Bu sahne zor biter' yazdı.

Detaylar:

NOW'ın yeni aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, geçtiğimiz haftalarda yöresel dans sahnesiyle gündem olmuştu.

NOW'ın yeni aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, geçtiğimiz haftalarda yöresel dans sahnesiyle gündem olmuştu.

NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen'in canladırdığı Yıldız ile Serhat'ın düğünde dans ettiği sahne sosyal medyada viral olmuştu. Oyuncuların bu sahne için dans dersi aldıkları ortaya çıktı.

Detaylar:

23 Ekim Perşembe reyting sonuçları belli oldu.

23 Ekim Perşembe reyting sonuçları belli oldu.

Veliaht ve Halef: Köklerin Çağrısı dizilerinin yayınlandığı 23 Ekim Perşembe günü reyting sonuçlarına yine maçlar damga vurdu. Fenerbahçe-Stuttgart UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması reyting sonuçlarında zirveye yerleşti.

Detaylar:

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kral Kaybederse'de merakla beklenen Kenan Baran ve Fadi aşkı sonunda başladı.

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kral Kaybederse'de merakla beklenen Kenan Baran ve Fadi aşkı sonunda başladı.

Star TV ekranlarının salı akşamlarına damga vuran dizisi Kral Kaybederse, 2. sezonuyla ekrana gelmeye devam ediyor. 10 yıllık zaman atlaması yaşanan dizinin kadrosunda değişiklikler meydana geldi. Kral Kaybederse'ye iki yeni oyuncu birden geliyor.

Detaylar:

TRT 1 ekranlarına damga vuran Taşacak Bu Deniz, aldığı reytinglerle ortalığı yıkmaya devam ediyor.

TRT 1 ekranlarına damga vuran Taşacak Bu Deniz, aldığı reytinglerle ortalığı yıkmaya devam ediyor.

TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisinde tanıdığımız Ava Yaman'ı dilimizden düşüremiyoruz. Eleni karakteriyle kısa sürede fenomene dönüşen Ava Yaman'ın Instagram hesabında yoğun ilgi başladı. Dizi başlamadan 10 binden daha az bir takipçisi sayısı bulunan Yaman'ın takipçisi 100 binleri geçiyor.

Detaylar:

NOW ekranlarının sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

NOW ekranlarının sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

NOW'ın yeni aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nın yeni bölümü gündem oldu. Halef dizisinde Sultan karakteri, Aybüke Pusat'ın canlandırdığı Melek'e tokat attı. Aybüke Pusat'ın son bölümlerdeki performansı sık sık gündem olurken bu defa tokata verdiği tepkiyle Hint dizisi benzetmesine maruz kaldı.

Detaylar:

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
