Merdan Yanardağ'ın Sahibi Olduğu TELE1 Kanalına Kayyum Atandı
TELE1’de Sabah Pusulası programını sunan Gökhan Kayış, TELE1 TV’ye operasyon yapıldığını canlı yayında duyurmuştu ve sabah erken saatlerde TEM ekiplerinin kanala gelerek arama yaptığını söylemişti.
Son dakika gelişmesi olarak TELE1 ekranlarına kayyum atandığı bilgisi verildi.
Başsavcılık kayyum kararıyla ilgili açıklama yaptı.
