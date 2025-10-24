onedio
Merdan Yanardağ'ın Sahibi Olduğu TELE1 Kanalına Kayyum Atandı

Merdan Yanardağ'ın Sahibi Olduğu TELE1 Kanalına Kayyum Atandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.10.2025 - 19:27

TELE1’de Sabah Pusulası programını sunan Gökhan Kayış, TELE1 TV’ye operasyon yapıldığını canlı yayında duyurmuştu ve sabah erken saatlerde TEM ekiplerinin kanala gelerek arama yaptığını söylemişti. 

Son dakika gelişmesi olarak TELE1 ekranlarına kayyum atandığı bilgisi verildi.

Başsavcılık kayyum kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Başsavcılık kayyum kararıyla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “casusluk” soruşturması kapsamında gözaltına alınan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın ardından, kanalı bünyesinde barındıran şirkete kayyum atanmasına karar verildi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, 'Yanardağ’ın söz ve eylemleriyle soruşturmaya ilişkin birçok kez suç işlediği, TELE1 isimli televizyon kanalını fiilen kullandığı ve resmi kayıtlarda şirket sahibi olarak görünen oğlu Alp Yanardağ üzerinden suça karıştığı' ileri sürüldü.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şirketin yönetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmesine hükmetti. Böylece kanalın sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi, kayyum yönetimine geçti.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

'Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan ve bugün önceki basın açıklamamızda ayrıntısı verilen soruşturma kapsamında;

“TELE1 isimli Tv kanalında genel yayın yönetmeni olan ve Casusluk suçundan gözaltına alınna şüpheli Merdan

Yanardağ'ın söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın fiili

kullanıcısı olduğu, resmi kayıtlarda oğlu Alp Yanardağ’ın şirket sahibi olarak göründüğü, bu suçlarda da TELE1 isimli Tv kanalını kullandığı gerekçesiyle kanalın sahibi olan ABC RADYO TELEVİZYON VE DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ’ne İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce bugün verilen kararla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verilmiştir.”

