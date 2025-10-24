onedio
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: 81 İlde Toplamda 500 Bin Sosyal Konut İnşa Edilecek

24.10.2025 - 18:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir’de düzenlenen “Yüzyılın Konut Projesi Programı”nda sosyal konut projesinin fiyat ve ödeme planını açıkladı. Buna göre, 500 bin konut 240 ay vade ve yüzde 10 peşinatla satışa sunulacak.

Erdoğan, “500 bin konutun 100 binini İstanbul’a ayırdık. Ankara’da 30 bin, İzmir’de 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya’da 13’er bin, Hatay ve Diyarbakır’da 12’şer bin yeni yuva inşa edeceğiz” dedi. Evlerin satış fiyatlarının 1 milyon 800 bin liradan, taksitlerinin ise 6 bin 750 liradan başlayacağını duyurdu.

Kasımda kura Mart 2027'de teslimat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “500 bin konutun 100 binini İstanbul’a ayırdık. Ankara’da 30 bin, İzmir’de 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya’da 13’er bin, Hatay ve Diyarbakır’da 12’şer bin yeni yuva inşa edeceğiz” ifadelerini kullanarak projenin kapsamını açıkladı. Satış fiyatlarının 1.8 milyon TL’den başlayacağı, taksitlerin 6 bin 750 TL olacağı ve yüzde 10 peşinat ile 240 ay vade seçenekleriyle konutların satışa sunulacağı bildirildi. Başvurular 15 Kasım’da başlayacak, kuralar Aralık ayında gerçekleştirilecek ve ilk teslimlerin Mart 2027’de yapılması planlanıyor.

Başvuru şartları ve ödeme planları neler olacak?

Başvuru Şartları

  • İstanbul için hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olacak.

  • Başvuru sahiplerinin (eş ve çocuklar dahil) tapuda kayıtlı bağımsız konutu bulunmamalı.

  • Geriye dönük en az 1 yıl proje ili/ilçesi/beldesinde ikamet etme şartı aranacak.

  • Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı geçerli olacak.

İstanbul için fiyatlar ve ödeme planı (%10 peşinat, 240 ay vade)

  • 55 m² 1+1: 1.950.000 TL – 7.313 TL taksit

  • 65 m² 2+1: 2.450.000 TL – 9.188 TL taksit

  • 80 m² 2+1: 2.950.000 TL – 11.063 TL taksit

Anadolu illeri için fiyatlar ve ödeme planı (%10 peşinat, 240 ay vade)

  • 55 m² 1+1: 1.800.000 TL – 6.750 TL taksit

  • 65 m² 2+1: 2.200.000 TL – 8.250 TL taksit

  • 80 m² 2+1: 2.650.000 TL – 9.938 TL taksit

