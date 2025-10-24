Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: 81 İlde Toplamda 500 Bin Sosyal Konut İnşa Edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir’de düzenlenen “Yüzyılın Konut Projesi Programı”nda sosyal konut projesinin fiyat ve ödeme planını açıkladı. Buna göre, 500 bin konut 240 ay vade ve yüzde 10 peşinatla satışa sunulacak.

Erdoğan, “500 bin konutun 100 binini İstanbul’a ayırdık. Ankara’da 30 bin, İzmir’de 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya’da 13’er bin, Hatay ve Diyarbakır’da 12’şer bin yeni yuva inşa edeceğiz” dedi. Evlerin satış fiyatlarının 1 milyon 800 bin liradan, taksitlerinin ise 6 bin 750 liradan başlayacağını duyurdu.