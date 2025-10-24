onedio
Ayşe Barım Hakkındaki Tutuklama Kararı Adli Tıp Raporunun Ardından Kaldırıldı

Ayşe Barım Hakkındaki Tutuklama Kararı Adli Tıp Raporunun Ardından Kaldırıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.10.2025 - 21:58

Gazeteci Dilek Yaman Demir, X'te yaptığı paylaşımda Ayşe Barım'ın tutuklama kararının kaldırıldığını açıkladı. Dilek Yaman Demir paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

'Ayşe Barım hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı kaldırıldı.

Ünlü menajer Ayşe Barım hakkında Adli Tıp Kurumundan geldi. Raporda, ‘Hastane şartlarında tedavisinin devam etmesi gerektiği, cezaevi şartlarında kalmasının uygun olmadığı’ belirtildi.

Rapor sonrası Barım hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı kaldırıldı.'

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporla tutukluluğu kaldırıldı.

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporla tutukluluğu kaldırıldı.

Gezi Parkı davası kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporda, cezaevi koşullarında kalmasının sağlık açısından uygun olmadığı belirtildi. Raporda, Barım’ın tedavisinin hastane ortamında sürdürülmesinin gerektiği ifade edildi. Bu değerlendirme üzerine, Barım hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı.

Barım, 1 Ekim’de görülen duruşmada tahliye edilip ev hapsine alınmış, savcılığın itirazına rağmen 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılmıştı. Ancak kararın açıklandığı gün fenalaşarak hastaneye kaldırılan Barım’ın, doktor raporları nedeniyle cezaevine sevki yapılamamıştı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
