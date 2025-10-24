Ayşe Barım Hakkındaki Tutuklama Kararı Adli Tıp Raporunun Ardından Kaldırıldı
Gazeteci Dilek Yaman Demir, X'te yaptığı paylaşımda Ayşe Barım'ın tutuklama kararının kaldırıldığını açıkladı. Dilek Yaman Demir paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
'Ayşe Barım hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı kaldırıldı.
Ünlü menajer Ayşe Barım hakkında Adli Tıp Kurumundan geldi. Raporda, ‘Hastane şartlarında tedavisinin devam etmesi gerektiği, cezaevi şartlarında kalmasının uygun olmadığı’ belirtildi.
Rapor sonrası Barım hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı kaldırıldı.'
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporla tutukluluğu kaldırıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın