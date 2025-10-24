Türkiye'nin 39 Yıllık Kargo Devi İflas Etti
Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ankara Ekspres Kargo Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato talebini reddetti. Mahkeme, geçici mühletin kaldırılmasına ve şirketin iflasına karar verdi. Ayrıca, konkordato sürecinde görev yapan komiserler kurulunun görevine son verildiği ve iflas kararının derhal Ankara 21. İcra İflas Müdürlüğü’ne bildirileceği bildirildi.
1986 yılından beri hizmet veriyordu.
