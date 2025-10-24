Türkiye'nin 39 Yıllık Kargo Devi İflas Etti

Ankara Ekspres Kargo Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin mali sıkıntıları aşmak amacıyla yaptığı konkordato başvurusu mahkeme tarafından reddedildi. Karar doğrultusunda, geçici mühlet kapsamında alınan tüm önlemler kaldırıldı ve ilgili kurumlara gerekli bildirimlerin yapılmasına hükmedildi.

1986 yılında kurulan Ankara Kargo, yıllar içinde Türkiye’nin önde gelen taşımacılık firmalarından biri haline gelmişti. Şirket, beş bölgede 19 transfer ve dağıtım merkezi ile 70’ten fazla hizmet noktasıyla faaliyet gösteriyordu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Gaziantep ve Antalya başta olmak üzere birçok ilde hizmet veren firma, ülke genelinde yaygın bir taşımacılık ağına sahipti.