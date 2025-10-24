onedio
Türkiye'nin 39 Yıllık Kargo Devi İflas Etti

Hakan Karakoca
24.10.2025 - 21:44

Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ankara Ekspres Kargo Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato talebini reddetti. Mahkeme, geçici mühletin kaldırılmasına ve şirketin iflasına karar verdi. Ayrıca, konkordato sürecinde görev yapan komiserler kurulunun görevine son verildiği ve iflas kararının derhal Ankara 21. İcra İflas Müdürlüğü’ne bildirileceği bildirildi.

1986 yılından beri hizmet veriyordu.

Ankara Ekspres Kargo Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin mali sıkıntıları aşmak amacıyla yaptığı konkordato başvurusu mahkeme tarafından reddedildi. Karar doğrultusunda, geçici mühlet kapsamında alınan tüm önlemler kaldırıldı ve ilgili kurumlara gerekli bildirimlerin yapılmasına hükmedildi.

1986 yılında kurulan Ankara Kargo, yıllar içinde Türkiye’nin önde gelen taşımacılık firmalarından biri haline gelmişti. Şirket, beş bölgede 19 transfer ve dağıtım merkezi ile 70’ten fazla hizmet noktasıyla faaliyet gösteriyordu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Gaziantep ve Antalya başta olmak üzere birçok ilde hizmet veren firma, ülke genelinde yaygın bir taşımacılık ağına sahipti.

