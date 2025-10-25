onedio
Altında Büyük Düşüş Sonrası Yatırımcılar Telaşlandı, Dev Bankalardan Tahmin Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.10.2025 - 20:17

Geçen hafta altın fiyatları hem rekor seviyelere tırmanarak hem de ani düşüşlerle dalgalanarak, güvenli liman kimliğine adeta bir “hız treni” özelliği kazandırdı. Uzmanlar uzun vadede altının değer kazanacağını öngörmeye devam ediyor; peki, büyük yatırımcıların beklentilerinde değişim oldu mu? Yatırımcılar, altının gelecekteki yönünü merak ediyor.

Kaynak - Ekonomim

Rekor yükseliş ve rekor düşüş bir arada yaşandı.

Altın, 2024’ten bu yana süregelen uzun vadeli yükseliş trendini korurken, 2025 Eylül başından itibaren yukarı yönlü hareketini hızlandırmıştı. Geçtiğimiz hafta güçlü bir çıkış yakalayan sarı metal, 20 Ekim’de yeni haftaya 4.381 dolarla rekor seviyeden başlamıştı. Ancak bu yükseliş kısa sürdü; yatırımcıların alım yoğunluğu azaldı ve kâr satışları baskın gelince, son 5 yılın en sert günlük, son 12 yılın ise en keskin haftalık düşüşü kaydedildi. Şu anda ons altın 4.112 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dev bankalar ise tahminlerini güncelledi.

JP Morgan'ın tahmini yatırımcılara umut olacak.

JPMorgan, altının 2026’nın son çeyreğinde 5.055 dolar/ons seviyesine ulaşmasını bekliyor. Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Natasha Kaneva, “Fed’in faiz indirim döngüsüne başlamasıyla altının yükseliş trendini sürdüreceğini” vurguluyor. JPMorgan stratejistleri ayrıca, yatırımcı ilgisinin önümüzdeki üç yıl içinde altın fiyatlarını yüzde 110 artırma potansiyeline sahip olduğunu öngörüyor.

Morgan Stanley'nin tahmini ise daha düşük kaldı.

Morgan Stanley de altın için yükseliş öngörüsünü güçlendirdi. Stratejist Amy Gower, “Altın artık sadece enflasyona karşı bir koruma aracı değil, aynı zamanda küresel risklerin barometresi konumunda” diyerek, 2026 yılı için altın tahminini 4.400 dolar/ons seviyesine yükseltti.

Goldman Sachs'ın tahmini iki bankaya göre ortalama görüldü.

Goldman Sachs da altın için 2026 sonu fiyat hedefini ons başına 4.900 dolar olarak koruyor ve merkez bankaları ile kurumsal yatırımcı talebinin oluşturduğu yukarı yönlü risklerin devam ettiğini vurguluyor.

