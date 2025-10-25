Altında Büyük Düşüş Sonrası Yatırımcılar Telaşlandı, Dev Bankalardan Tahmin Geldi

Altın, 2024’ten bu yana süregelen uzun vadeli yükseliş trendini korurken, 2025 Eylül başından itibaren yukarı yönlü hareketini hızlandırmıştı. Geçtiğimiz hafta güçlü bir çıkış yakalayan sarı metal, 20 Ekim’de yeni haftaya 4.381 dolarla rekor seviyeden başlamıştı. Ancak bu yükseliş kısa sürdü; yatırımcıların alım yoğunluğu azaldı ve kâr satışları baskın gelince, son 5 yılın en sert günlük, son 12 yılın ise en keskin haftalık düşüşü kaydedildi. Şu anda ons altın 4.112 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dev bankalar ise tahminlerini güncelledi.