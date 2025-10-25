Almanlar Neden Her Öğün Ekmek Yiyor?

Almanya, kişi başına düşen ekmek çeşidi bakımından dünyanın açık ara lideri konumunda. Ülkede resmî olarak 300’ün üzerinde ekmek türü bulunuyor; pastane ürünleri de eklendiğinde bu sayı 1.000’i geçiyor. Tam tahıllı, çavdarlı, ekşi mayalı, tohumlu ya da şekersiz… Almanlar için her ekmek, kendine özgü bir kimlik taşıyor.

Üstelik pek çok kasabada fırınlar hâlâ aile işletmesi olarak faaliyet gösteriyor. Bu nedenle Almanya’da “taze ekmek almak” yalnızca bir alışkanlık değil, adeta ulusal bir ritüel sayılıyor.