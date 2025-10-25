onedio
Pazar Günü İstanbul'da Kapalı Olacak Yollar Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.10.2025 - 16:29

İstanbul Valiliği, 16. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu dolayısıyla kentte geçici trafik düzenlemelerine gidileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, etkinlik süresince bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı belirtilerek, sürücülere alternatif güzergâhları tercih etmeleri yönünde uyarıda bulunuldu.

Valilik açıklamasına göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecek düzenleme kapsamında kapalı olacak yolları açıkladı:

Saat 08.00’den etkinlik bitimine kadar: Abay Caddesi ve Demirhane Caddesi,

Saat 00.00’dan etkinlik bitimine kadar: Zübeyde Hanım Caddesi, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi, Semiha Şakir Caddesi, Rauf Denktaş Caddesi, Yunus Emre Caddesi, Seyitnizam Caddesi, Asım Kazancıgil Caddesi, Zakirbaşı Sokak, Balıklı Kazlıçeşme Yolu Caddesi, İmamhatip Yolu Sokak, Balıklı Silivrikapı Yolu Sokak, 40. Sokak, 246. Sokak, Çinoğlu Çıkmazı Sokak, Belgradkapı Caddesi ve Demirhane Caddesi trafiğe kapatılacak.

Valilik, vatandaşların herhangi bir aksaklıkla karşılaşmamaları adına toplu taşıma araçlarını kullanmalarını ve trafiğe kapalı yolların çevresindeki alternatif güzergâhlara yönelmelerini tavsiye etti.

