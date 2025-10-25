Pazar Günü İstanbul'da Kapalı Olacak Yollar Belli Oldu

Saat 08.00’den etkinlik bitimine kadar: Abay Caddesi ve Demirhane Caddesi,

Saat 00.00’dan etkinlik bitimine kadar: Zübeyde Hanım Caddesi, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi, Semiha Şakir Caddesi, Rauf Denktaş Caddesi, Yunus Emre Caddesi, Seyitnizam Caddesi, Asım Kazancıgil Caddesi, Zakirbaşı Sokak, Balıklı Kazlıçeşme Yolu Caddesi, İmamhatip Yolu Sokak, Balıklı Silivrikapı Yolu Sokak, 40. Sokak, 246. Sokak, Çinoğlu Çıkmazı Sokak, Belgradkapı Caddesi ve Demirhane Caddesi trafiğe kapatılacak.

Valilik, vatandaşların herhangi bir aksaklıkla karşılaşmamaları adına toplu taşıma araçlarını kullanmalarını ve trafiğe kapalı yolların çevresindeki alternatif güzergâhlara yönelmelerini tavsiye etti.