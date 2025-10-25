Kanala Kayyum Atanmıştı: TELE1'in YouTube Kanalındaki Videolar Silinerek Kanal Kapatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “casusluk” soruşturması kapsamında gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alınmış ve TELE1 kanalına kayyum atanmıştı. Bugün ise TELE1’in YouTube kanalındaki videolar silindi ve sonrasında kanal kapatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alınmıştı.
TELE1’in YouTube kanalının son hali 👇
sıra yakında Halk TV gelir sonra bir bakmışsın şeriatı getirmişler
izlediğim 3 kanaldan biriydi üzüldüm 😪😪😪😪😪
ne güzel dünya.. kendinden olmayan her şeyi bir çatlak, her farklı rengi leke sayan zihniyet.. sonunuz, yok etmeye kalktığınız o renklerin arasında kaybolmak... Devamını Gör