Kanala Kayyum Atanmıştı: TELE1'in YouTube Kanalındaki Videolar Silinerek Kanal Kapatıldı

Kanala Kayyum Atanmıştı: TELE1'in YouTube Kanalındaki Videolar Silinerek Kanal Kapatıldı

25.10.2025 - 15:06

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “casusluk” soruşturması kapsamında gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alınmış ve TELE1 kanalına kayyum atanmıştı. Bugün ise TELE1’in YouTube kanalındaki videolar silindi ve sonrasında kanal kapatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Necati Özkan ile birlikte TELE1’in sahibi gazeteci Merdan Yanardağ hakkında “İstanbul Senin” uygulamasındaki kullanıcıların bilgilerini sızdırıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.

Merdan Yandardağ’ın gözaltına alınmasında sonrasında savcılık tarafından TELE1’e kayyum atanmıştı.

TELE1’in YouTube kanalında videolar ise ilk önce silindi ve sonrasında kanal komple erişime kapatıldı.

TELE1’in YouTube kanalının son hali 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Umut

sıra yakında Halk TV gelir sonra bir bakmışsın şeriatı getirmişler

nazifegurergil1957

izlediğim 3 kanaldan biriydi üzüldüm 😪😪😪😪😪

zülkarneyn

ne güzel dünya.. kendinden olmayan her şeyi bir çatlak, her farklı rengi leke sayan zihniyet.. sonunuz, yok etmeye kalktığınız o renklerin arasında kaybolmak... Devamını Gör