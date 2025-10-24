Neslihan Demir'in "İslam Ülkesiyiz" Sözlerine Tepki Gelince Yeni Açıklama Yayınladı
İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasında düzenlenen çok sporlu organizasyonu olan İslam Dayanışma Oyunları'nın altıncısı, 7-21 Kasım 2025 tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirilecek. Daha önce Kamerun’un Yaoundé kentinde yapılması planlanan oyunların ev sahipliği, Mart 2023’te alınan kararla Riyad’a devredildi.
Voleybol milli takımımızda Riyad'da mücadele edecek aday kadrosunu açıkladı. Bu sebeple lig takviminde değişiklikler yapılacağı ön görülürken bu konu Socrates YouTube kanalında Neslihan Demir'e soruldu. Neslihan Demir'in cevabı sosyal medyada tepki çekti ve yeni bir açıklama yayınladı.
Neslihan Demir, aday kadronun açıklandığını söylediği konuşmada şu ifadeleri kullandı:
Neslihan Demir'in sözleri esnasında kullandığı bir ifade ise sosyal medyada eleştirildi.
Neslihan Demir daha sonra Instagram'dan sözlerine açıklık getirdi.
