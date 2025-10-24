onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Neslihan Demir'in "İslam Ülkesiyiz" Sözlerine Tepki Gelince Yeni Açıklama Yayınladı

Neslihan Demir'in "İslam Ülkesiyiz" Sözlerine Tepki Gelince Yeni Açıklama Yayınladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.10.2025 - 17:18

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasında düzenlenen çok sporlu organizasyonu olan İslam Dayanışma Oyunları'nın altıncısı, 7-21 Kasım 2025 tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirilecek. Daha önce Kamerun’un Yaoundé kentinde yapılması planlanan oyunların ev sahipliği, Mart 2023’te alınan kararla Riyad’a devredildi.

Voleybol milli takımımızda Riyad'da mücadele edecek aday kadrosunu açıkladı. Bu sebeple lig takviminde değişiklikler yapılacağı ön görülürken bu konu Socrates YouTube kanalında Neslihan Demir'e soruldu. Neslihan Demir'in cevabı sosyal medyada tepki çekti ve yeni bir açıklama yayınladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Neslihan Demir, aday kadronun açıklandığını söylediği konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Neslihan Demir, aday kadronun açıklandığını söylediği konuşmada şu ifadeleri kullandı:

'Bu çocukların bu turnuvayı oynaması önemli, oynamaları lazım. Genç oyunculardan oluşan güzel bir kadromuz var.

Milli takımlarla yapılan bu tarz oyunların özellikle İslam Oyunları bizim için, Türkiye için önemli bir turnuva. Ve şampiyonluk, ilk 3 geldiğinde bunun devlet ödülü var.

Bu çocuklara da milli takıma verdikleri tüm emek için ayrıca devletimizin bir ödülü gibi bir şey olacak. Bu çocuklar da bunu hak ediyorlar. Yazın milli takımda o kadar antrenman yaptılar. Milli takım formasını giymeleri de çok önemli.'

Neslihan Demir'in sözleri esnasında kullandığı bir ifade ise sosyal medyada eleştirildi.

Neslihan Demir'in sözleri esnasında kullandığı bir ifade ise sosyal medyada eleştirildi.

Neslihan Demir, 'Türkiye olarak biz İslam ülkesiyiz, sporda da diğer İslam ülkelerinin biraz üzerindeyiz.' dedi. 

Bu ifadesi sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. O eleştirilerde Türkiye'nin 'laik' bir ülke olduğu hatırlatılması yapılırken kariyeri hatırlatıldı. Eski milli voleybolcu da sözlerine sosyal medyadan açıklık getirdi.

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

Neslihan Demir daha sonra Instagram'dan sözlerine açıklık getirdi.

Neslihan Demir daha sonra Instagram'dan sözlerine açıklık getirdi.

Neslihan Demir konuyla ilgili 'Arkadaşlar dünkü programdaki bir ifadem ile ilgili düzeltme yayınlamak isterim; Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik bir hukuk devletidir. Halkımızın inanç değerleri üzerinden yaptığım bir genelleme, devletin bizzat kendisini niteler gibi hissedilmiş, bunu da anlıyorum ama bu konuda herkesin gösterdiği hassasiyete dayanarak bu açıklamayı da yapmak istedim. Sevgiler. ' paylaşımı yaptı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın