Beşiktaşlıları Korkutan Haber Geldi: Rafa Silva'da Sakatlık Tespit Edildi

Beşiktaşlıları Korkutan Haber Geldi: Rafa Silva'da Sakatlık Tespit Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.10.2025 - 16:19

Beşiktaş, Portekizli yıldız futbolcusu Rafa Silva’nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, her iki alt baldır kasında sertlik ve ağrı hisseden Silva’da yapılan tetkikler sonucunda “gecikmiş başlangıçlı kas ödemi” tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlanırken, Portekizli futbolcunun bugün gerçekleştirilen antrenmanda yer almadığı belirtildi.

Bu sezon ligde çıktığı 9 maçta 5 gol 1 asiste imza atan Rafa Silva, oyun içindeki katkısıyla da Beşiktaş'a çok şey katıyor. Ayrı bir hayran kitlesi edinen Rafa Silva kalitesiyle rakip takım taraftarlarının da beğendiği bir isim olarak ön plana çıkıyor.

Beşiktaş'ın en etkili ismi Rafa Silva için bugün kulüpten resmi bir sakatlık açıklaması geldi. 

Kulüpten yapılan açıklamada 'Futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor'la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva'nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi tespit edilmiştir. Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.' ifadeleri kullanıldı.

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Rafa Silva'nın 1-2 hafta formasından uzak kalacağı yönünde.

