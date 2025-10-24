Beşiktaşlıları Korkutan Haber Geldi: Rafa Silva'da Sakatlık Tespit Edildi
Beşiktaş, Portekizli yıldız futbolcusu Rafa Silva’nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, her iki alt baldır kasında sertlik ve ağrı hisseden Silva’da yapılan tetkikler sonucunda “gecikmiş başlangıçlı kas ödemi” tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlanırken, Portekizli futbolcunun bugün gerçekleştirilen antrenmanda yer almadığı belirtildi.
Beşiktaş'ın hücumdaki en etkili silahı Rafa Silva...
Kulüpten sakatlık açıklaması geldi.
Sakatlığı ne kadar sürecek?
